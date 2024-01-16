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Міка Ньютон показалася з чоловіком-американцем у Львові і поділилася враженнями від поїздки (фото)

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська співачка Міка Ньютон разом з чоловіком-американцем Крісом Сааведрою відпочивають у Львові. Подружжя відвідало Львівську національну оперу, де їх застала повітряна тривога.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Міка Ньютон поділилася враженнями від вистави

Пара побувала на виставі "Наталка Полтавка". Головну героїню грала викладачка артистки з оперного співу.

Знаменитість пригадала, як у залі, де вони сиділи з коханим, вона брала участь у пісенному конкурсі "Надія". Це було у 1995 році.

Міка Ньютон з чоловіком відвідали Львівську оперу (фото: instagram.com/mikanewton)

"Не можу повірити, що ця сцена - одна з перших, на якій я виступала. Це був пісенний конкурс "Надія" 1995 року", - розповіла зірка.

До слова, під час вистави розпочалася повітряна тривога і подружжя спустилося в укриття.

"Ось така реальність українців вже два роки. Вони не можуть нормально жити, планувати. Ніколи не знаєш, коли твоє буденне життя зупиниться і скільки часу це займе. В Україні немає безпечного місця! Вся країна в небезпеці, - емоційно висловилася Ньютон.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Також вона закликала докладати більших зусиль, "щоб припинити це божевілля".

Нагадаємо, нещодавно співачка відверто відповіла, чи не боявся її чоловік-іноземець їхати до України під час війни.

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