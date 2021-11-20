Михайлов день 2021: эта сильнейшая молитва защитит вас, дом и вашу семью

Михайлов день мы будем отмечать 21 ноября 2021 года. В православном календаре этот праздник называется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных - он посвящен самому главному ангелу, приближенному к Господу. Михаил - воин, заступник людей, сражающийся со злыми силами, поэтому его можно просить о защите себя, своего дома, семьи.
Как правильно молиться Архистратигу Михаилу, и что у него нужно просить - читайте ниже в материале Styler.
В праздник можно сходить в храм, помолиться у иконы Архистратига Михаила, поставить свечку.
Обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в полночь.
На иконах Архистратиг Михаил всегда с длинным и острым мечом - с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, искушения, искореняет лживость и другие пороки.
Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая прошение к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).
На защиту от врагов:
Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!
На защиту от бед:
О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Ранее мы писали обо всех праздниках, которые мы будем отмечать в декабре 2021, сколько будет выходных и рабочих дней.