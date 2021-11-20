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Михайлів день 2021: ця сильна молитва захистить вас, дім і вашу сім'ю

Автор: Світлана Мащенко

Михайлів день ми відзначатимемо 21 листопада 2021 року. У православному календарі це свято називається Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних - він присвячений найголовнішому ангелу, наближеному до Господа. Михаїл - воїн, заступник людей, що бореться зі злими силами, тому його можна просити про захист себе, свого дому, сім'ї.

Як правильно молитися Архістратигу Михаїлу, і що у нього потрібно просити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли і як прочитати молитву

У свято можна сходити в храм, помолитися біля ікони Архистратига Михаїла, поставити свічку.

Звернутися зі словами молитви можна і вдома, зробивши це опівночі.

На іконах Архістратиг Михаїл завжди з довгим і гострим мечем - з його допомогою він перемагає зло, позбавляє людство від страхів, тривог, спокуси, викорінює брехливість і інші пороки.

У Михаїла можна попросити захисту від:

  • лукавого,
  • злих людей,
  • пристріту та іншого магічного впливу,
  • спокуси,
  • раптових нападів і пограбувань,
  • трагічних подій.

Напишіть на папері імена своїх дітей, батьків, близьких, тобто всіх, за кого ви просите. Далі, читаючи прохання до ангела, слід називати всі написані імена, там, де є (ім'я).

Прочитайте текст молитви

На захист від ворогів:

Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле! демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, яко вівці і розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!

На захист від бід:

О, Великий Михайло Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), визволи мене від страху, потопу, вогню, меча і ворога улесливого, від бурі, від навали і від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Раніше ми писали про всі свята, які ми будемо відзначати в грудні 2021, скільки буде вихідних і робочих днів.

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