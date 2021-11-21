Михайлов день 2021: самые важные традиции и что нужно обязательно сделать

21 ноября 2021 года в православном календаре отмечается особенный праздник, полное название которого звучит как Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе же его называют просто - Михайлов день. Конечно же у него есть особенные традиции, запреты и приметы.

Что можно и нельзя делать в праздник, обычаи и у кого день ангела 21 ноября - читайте ниже в материале Lite .

Важные традиции Михайлового дня

Этот праздник считается веселым и сытным, когда можно посвятить себя молитвам, умиротворению и немного отдохнуть от физической работы.

В праздник можно сходить в храм, помолиться Архистратигу Михаилу, поставить свечку. У великого святого принято просить защиты от зла и темных сил. Считается, что молитвы в этот день обладают особой силой.

Раньше на Михаила устраивали гуляния, накрывали богатый стол, на котором обязательно должно быть мясное блюдо, всевозможные сытные пироги. Ведь через неделю начинался Рождественский пост, что продлится до 6 января. Поэтому именно с 21-го числа начинались народные гуляния.

В этот день принято было звать гостей, раздавать милостыню нуждающимся, помогать бедным. Можете сами сходить в гости.

Помиритесь с теми людьми, с которыми в ссоре - это будет очень добрым делом в Михайлов день.

Также этот праздник отлично подходит для любых начинаний.

Что запрещено делать 21 ноября

Заниматься тяжелой физической работой, а также любыми делами, связанными с острыми предметами - резать ножом, колоть дрова, шить иглой и так далее.

Убирать в доме, стирать, утюжить белье.

Мыть голову - наши предки верили, что так можно "смыть" ум.

Рассказывать кому-либо о своих снах, неважно - приснилось плохое или хорошее.

Конфликтовать, ссориться, повышать голос, выяснять отношения - особенно с близкими людьми.

Приметы на Михайлов день

Утром появился иней, зима будет снежной.

С утра туман - жди оттепели.

День ясный - скоро наступят сильные морозы.

Ночь ясная - зима будет снежная и красная.

Мокрый снег - к дождливой весне, зато к богатому урожаю в следующем году.

Именины сегодня празднуют люди с такими именами:

Рафаил, Павел, Михаил, Гавриил, Марфа, Марта.