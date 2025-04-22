Михайло Поплавський відзначив 32 роки на посаді ректора Університету культури

З цієї нагоди студенти презентували фільм "Будь режисером свого життя!", у якому через його думки з архівних інтерв’ю за 10 хвилин відобразили 30 років ректорства.

У відеодайджесті, який Михайло Поплавський розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі, представлені вислови, що пройшли випробування часом з 1995 до 2025 року.

Перші десять років ректорства Михайла Поплавського були відзначені стрімким розвитком університету, структурною реорганізацією, початком радикальних реформ у системі підготовки фахівців для соціокультурної сфери.

Зокрема, ним було розроблено "Концепцію перспективного розвитку університету", відповідно до якої було відкрито нові конкурентноспроможні та перспективні спеціальності, сформовано елітний науково-педагогічний склад, модернізовано навчальний процес. Михайло Поплавський став ініціатором розроблення аналітичної моделі "ВНЗ XXI ст." – одного з перших експериментальних проєктів вищої школи. І вже в 1999 році Київському державному університету культури і мистецтв було надано статус національного.

Думки Михайла Поплавського, зібрані за 30 років, актуальні й сьогодні. Серед них :

"Культура – це велика політика. Без культури немає нації, і без культури немає держави" (1996 рік).

"Життя – це велике шоу, режисером якого є сама людина. Не потрібно думати, що доля десь усміхнеться, хтось там щось допоможе. Сьогодні доля кожного – в його руках, і людина повинна за своє життя боротися. Ставити якусь мету, хоча і важко, але йти до неї. Бути наполеглевим в її досягненні" (2001 рік).

"Кожний із нас є будівничим нашої країни, і кожна особистість вимірюється конкретними проєктами. Потрібно ставити питання: що ти зробив для України, а не що Україна для мене зробила? Це ми повинні для України. І коли ми ці "цеглинки" разом складемо – буде сильна, незалежна, красива, вільна Україна" (2010 рік).