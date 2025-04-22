Михаил Поплавский отметил 32 года на посту ректора Университета культуры

По этому случаю студенты презентовали фильм "Будь режиссером своей жизни!", в котором через его мысли из архивных интервью за 10 минут отразили 30 лет ректорства.

В видеодайджесте, который Михаил Поплавский разместил на своей странице в Инстаграме, представлены высказывания, прошедшие испытание временем с 1995 до 2025 года.

Первые десять лет ректорства Михаила Поплавского были отмечены стремительным развитием университета, структурной реорганизацией, началом радикальных реформ в системе подготовки специалистов для социокультурной сферы.

В частности, им была разработана "Концепция перспективного развития университета", в соответствии с которой были открыты новые конкурентоспособные и перспективные специальности, сформирован элитный научно-педагогический состав, модернизирован учебный процесс. Михаил Поплавский стал инициатором разработки аналитической модели "ВУЗ XXI века" – одного из первых экспериментальных проектов высшей школы. И уже в 1999 году Киевскому государственному университету культуры и искусств был присвоен статус национального.

Мысли Михаила Поплавского, собранные за 30 лет, актуальны и сегодня. Среди них:

"Культура – это большая политика. Без культуры нет нации, и без культуры нет государства" (1996 год).

"Жизнь – это большое шоу, режиссёром которого является сам человек. Не стоит думать, что где-то улыбнётся судьба или кто-то чем-то поможет. Сегодня судьба каждого – в его руках, и человек должен бороться за свою жизнь: ставить перед собой цель, пусть это и сложно, но идти к ней. Быть настойчивым в её достижении" (2001 год).

"Каждый из нас является строителем нашей страны, и каждая личность измеряется конкретными проектами. Нужно задавать себе вопрос: что ты сделал для Украины, а не что Украина сделала для меня? Это мы должны делать для Украины. И когда мы сложим эти "кирпичики" вместе – будет сильная, независимая, красивая, свободная Украина" (2010 год).