Михайло Поплавський уперше відверто розповів про особисте та розкрив секрет успіху

Незмінний ректор КНУКіМ Михайло Поплавський, який очолює виш уже понад 30 років, в інтерв’ю Григорію Решетніку на YouTube відверто розповів про час і про себе, про непростий шлях до успіху, створення бренду університету, національні проєкти та ключові етапи свого життя.

Стати успішним. Про це мріяв Михайло з села Мечиславка що на Кіровоградщині. Після закінчення школи він вступив до професійно-технічного училища № 25 м. Горлівка Донецької області за спеціальністю "машиніст електровоза в шахті".

"Що таке бурсаки? Бушлат синій, кирзові чоботи, роба. Але я завжди стежив за зовнішнім виглядом: був напрасований, акуратний, причесаний. Зовнішній вигляд – одна зі сходинок на шляху до успіху. Я завжди вірив, що стану успішною людиною. А віра – це магія, яка відкриває шлях до мрії",– каже Поплавський.

Студент ПТУ №25 м.Горлівка Донецької області. 1968 р.

Після служби в армії та роботи директором будинку культури села Великі Трояни Кіровоградської області 25-річний Поплавський у 1975 році став студентом першого курсу Київського державного інституту культури, який закінчив з відзнакою. А в 1993 році вже очолив маловідомий тоді заклад, який випускав бібліотекарів та директорів сільських будинків культури, ставши наймолодшим ректором в Україні.

Розбудовуючи університет, Поплавський здивував нестандартними й навіть епатажними рішеннями. Він шокував український шоубізнес, запустивши піар-проєкт "Співаючий ректор як технологія" по розкрутці Київського університету культури, коли вперше вийшов на сцену з піснею «Юний орел».

Наймолодший ректор країни. 1994 р.

"Дуже важко було увійти в образ "юного орла", а ще важче – з нього вийти",– зізнається ректор.

За свою творчу кар’єру Поплавський випустив понад 50 кліпів, більше 200 різножанрових пісень та понад 150 масштабних концертних шоу, які збирали повні зали.

Кліпові образи Михайла Поплавського

За тридцять років ректорства Михайло Поплавський перетворив "кульок" на провідний мистецький навчальний заклад країни – за версією ресурсу "Освіта.ua" виш четвертий рік поспіль займає перше місце в ТОПрейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Наразі в університеті працює вісім факультетів. Студенти навчаються в інноваційних лабораторіях, оснащених новітнім мультимедійним обладнанням, де можуть реалізовувати різноманітні проєкти та втілювати сміливі творчі ідеї.

Майстерклас Михайла Поплавського для студентів Університету

"Традиційно я особисто зустрічаюсь зі студентами. У вересні проведу майстеркласи для першокурсників. Я завжди кажу студентам, що кар’єра і щасливе майбутнє залежить лише від них. Щоб досягти успіху, потрібно гребти з першого курсу. А ми надаємо студентам можливості та інструменти, формуємо творчу атмосферу для реалізації їх творчих, здорових амбіцій",– каже в інтерв’ю Михайло Михайлович.

Крім того, Михайло Поплавський за ці роки реалізував низку творчих проєктів, спрямованих на популяризацію української пісні та підтримку молодих артистів.

Всеукраїнський дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок"

У 2004 році, коли інформаційний простір України був тотально заповнений російським контентом, Поплавський заснував патріотичний проєкт "Наша пісня" – майданчик для легендарних майстрів сцени та молодих виконавців, які мали змогу презентувати нову українську музику найрізноманітніших жанрів широкій аудиторії. Цьогоріч проєкт, який з часом трансформувався в "Українську пісню року", відзначив 20-річний ювілей.

"Українська пісня – це те, що нас об’єднує, це наша душа і сила. У кожній пісні закладені глибокі сенси, історія нашої країни, її традиції, прагнення до самовизначення та свободи, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє України", – каже Михайло Поплавський.

Національна музична премія "Українська пісня року-2021"

2 квітня 2012 року команда ректора реалізувала безпрецедентний музичний телемарафон "Пісня об’єднує нас!". Марафон увійшов до світової Книги рекордів Гіннеса в категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі". Він тривав 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Поплавський зізнається, що почувається щасливим: займається справою свого життя – Київським національним університетом культури і мистецтв, має чудову родину.

"Наразі в наших умовах прокинутись вранці живим вже є щастя. Я щаслива людина, щасливий ректор, щасливий батько. Нещодавно знову став дідусем, маю трьох онуків і пишаюся, що рід Поплавських, який я дослідив до восьмого покоління, продовжується", – каже Михайло Михайлович.

Нині Поплавський готується до 75-річчя. Каже, що мріє влаштувати гранд-шоу "Україна вперед!", якого ще не бачила Україна, Національну музичну премію "Українська пісня року 2024: Пісні народжені війною", новий сезон Всеукраїнського телевізійного дитячого проєкту "Крок до зірок – 2025" та благодійний тур Америкою та Європою "Україна вперед!".

Активно допомагає ЗСУ, хоча не любить говорити про це. Зокрема, перерахував 1 мільйон гривень, купував броньовані автомобілі для прикордонників та іншим підрозділам ЗСУ.

Броньовані автомобілі для ЗСУ

"Мрію, щоб Україна стала європейською, заможною, країною. Щоб наступив мир, щоб ми перемогли й відчували себе великою об’єднаною нацією", – поділився ректор.