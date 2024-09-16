Михаил Поплавский впервые откровенно рассказал о личном и раскрыл секрет успеха

Неизменный ректор КНУКиИ Михаил Поплавский, возглавляющий вуз уже более 30 лет, в интервью Григорию Решетнику на YouTube откровенно рассказал о времени и о себе, о непростом пути к успеху, создании бренда университета, национальных проектах и ключевых этапах своей жизни.

Станьте успешным. Об этом мечтал Михаил из села Мечиславка на Кировоградщине. После окончания школы он поступил в профессионально-техническое училище № 25 г. Горловка Донецкой области по специальности "машинист электровоза в шахте".

"Что такое бурсаки? Бушлат синий, кирзовые сапоги, роба. Но я всегда следил за внешним видом: был наглажен, аккуратен, причесан. – это магия, которая открывает путь к мечте", – говорит Поплавский.

Студент ПТУ №25 г.Горловка Донецкой области. 1968 г.

После службы в армии и работы директором дома культуры села Великие Трояны Кировоградской области 25-летний Поплавский в 1975 году стал студентом первого курса Киевского государственного института культуры, окончившего с отличием. А в 1993 году уже возглавил малоизвестное тогда заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине.

Развивая университет, Поплавский удивил нестандартными и даже эпатажными решениями. Он шокировал украинский шоубизнес, запустив пиар-проект "Поющий ректор, как технология" по раскрутке Киевского университета культуры, когда впервые вышел на сцену с песней "Юный орел".

Самый молодой ректор страны. 1994г.

"Очень тяжело было войти в образ "юного орла", а еще труднее – из него выйти", – признается ректор.

За свою творческую карьеру Поплавский выпустил более 50 клипов, более 200 разножанровых песен и более 150 масштабных концертных шоу, собиравших полные залы.

Клиповые образы Михаила Поплавского

За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил "кульок" в ведущее художественное учебное заведение страны – по версии ресурса "Освіта.ua" вуз четвертый год подряд занимает первое место в ТОП-рейтинге "Лучший вуз культуры и искусств Украины".

В университете работает восемь факультетов. Студенты учатся в инновационных лабораториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием, где могут реализовывать различные проекты и реализовать смелые творческие идеи.

Мастер-класс Михаила Поплавского для студентов университета

"Традиционно я лично встречаюсь со студентами. В сентябре проведу мастер-классы для первокурсников. Я всегда говорю студентам, что карьера и счастливое будущее зависит только от них. Чтобы добиться успеха, нужно грести с первого курса. А мы предоставляем студентам возможности и инструменты, формируем творческую атмосферу для реализации их творческих, здоровых амбиций", – говорит в интервью Михаил Михайлович.

Кроме того, Михаил Поплавский за эти годы реализовал ряд творческих проектов, направленных на популяризацию украинской песни и поддержку молодых артистов.

Всеукраинский детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам"

В 2004 году, когда информационное пространство Украины было тотально заполнено российским контентом, Поплавский основал патриотический проект "Наша песня" – площадку для легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые могли презентовать новую украинскую музыку самых разных жанров широкой аудитории. В этом году проект, который со временем трансформировался в Украинскую песню года, отметил 20-летний юбилей.

"Украинская песня – это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. В каждой песне заложены глубокие смыслы, история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению и свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины", – говорит Михаил Поплавский.

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года-2021"

2 апреля 2012 команда ректора реализовала беспрецедентный музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!". Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Поплавский признается, что чувствует себя счастливым: занимается делом своей жизни – Киевским национальным университетом культуры и искусств, имеет прекрасную семью.

"Сейчас в наших условиях проснуться утром живым уже счастье. Я счастливый человек, счастливый ректор, счастливый отец. Недавно снова стал дедушкой, имею трех внуков и горжусь, что род Поплавских, который я исследовал до восьмого поколения, продолжается", – говорит Михаил Михайлович.

В настоящее время Поплавский готовится к 75-летию. Говорит, что мечтает устроить гранд-шоу "Украина вперед!", которого еще не видела Украина, Национальную музыкальную премию "Украинская песня 2024 года: Песни рожденные войной", новый сезон Всеукраинского телевизионного детского проекта "Шаг до звезд – 2025" и благотворительный тур по Америке и Европе "Украина вперед!"

Активно помогает ВСУ, хотя не любит говорить об этом. В частности, перечислил 1 млн гривен, покупал бронированные автомобили для пограничников и других подразделений ВСУ.

Бронированные автомобили для ВСУ

"Мечтаю, чтобы Украина стала европейской, богатой страной. Чтобы наступил мир, чтобы мы победили и чувствовали себя великой объединенной нацией", – поделился ректор.