Михайло Поплавський: Українська пісня увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Марафон тривав 5 діб безперервно з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року на двох телеканалах – Першому національному та "Ера". Таким чином, свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд. Марафон дивились у 150-ти країнах.

На сцену вийшли легенди вітчизняної сцени та молоді виконавці. Серед них Іван Попович, Віктор Павлік, Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Алла Кудлай, Анатолій Матвійчук, Володимир Гришко, Алла Попова, Наталія Бучинська, Тоня Матвієнко, гурти "Антитіла", "Гайдамаки", "Мандри", вокальна формація "Піккардійська терція", етноколективи "ДахаБраха" й "Кораллі" та багато інших. Спільно з українцями у творчому пориві об’єднались представники різних національностей – вірмени, грузини, татари.

В організації та проведенні заходу взяли участь 2012 осіб, серед яких не лише виконавці, а й технічна підтримка проєкту – режисери, оператори, техніки, звукорежисери, гримери, стилісти, костюмери, студенти, випускники та викладачі Київського національного університету культури і мистецтв.

"Мене переповнює почуття великої гордості за цей мегапроєкт, за нашу творчу команду, за талановитий народ. Українці вперше об’єднались з усіх континентів світу. Це стало подією, яка прославляє нашу країну за значущістю і масштабом Олімпійських ігор або "Євробачення". Це було знаково для України й наших людей по всьому світу", – заявив Михайло Поплавський.

Він також наголошував, що наша пісня - це душа народу, генетичний код нації, наш духовний скарб. І поки звучить щира потужна українська пісня, буде жити сильна Україна.

"У кожній пісні – історія держави, її традиції, прагнення до самовизначення, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє України. Тоді ми показали золотий фонд національної пісні, консолідували українців усього світу та ствердили позитивний імідж нашої держави. І попри все продовжуємо це робити сьогодні, виховуючи талановитих свідомих українців, які прославляють Україну на весь світ. Справжні цінності – вічні, вони ідентифікують нас як націю, зміцнюють дух", - додав ректор КНУКіМ.

Поплавський також не приховує, що пишається своїми учнями. Серед них студент Ігор Діденчук, єдиний музикант, який двічі представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Разом із гуртом "Go_A" він підкорив європейську публіку автентичними мелодіями, а з випускником університету культури Тимофієм Музичуком у складі гурту "Kalush Orchestra" (саме Тимофій виконав приспів до пісні "Стефанія") здобули головну нагороду "Євробачення – 2022".

Ще один зірковий випускник – режисер Герман Нєнов – зараз працює в команді творців конкурсу "Євробачення – 2023", що відбудеться цієї весни в Ліверпулі. Список зіркових випускників можна продовжувати ще довго.

Народний артист України Павло Зібров переконаний, що для Михайла Поплавського просування українських проектів, які не наважуються робити інші, є справою життя, внеском у збереження духовної спадщини.

"Він просто фонтанує ідеями, які одразу втілюються на найвищому професійному рівні. Історичний внесок Михайла Поплавського у розвиток української культури важко переоцінити. Завдяки його невгамовній енергії, цей телемарафон відбувся, і весь світ дізнався про унікальний культурний пласт нашої країни. Поплавський з року в рік своїми діями та проєктами прищеплює любов до української пісні, українського мелосу та всього українського. Ще в далекому 2004 році всі дивувалися його принциповій умові до артистів – в проєкті "Наша пісня" виконувати лише українські пісні. Ректор показував і показує, як потрібно шанувати і любити своє, рідне. Таким має бути справжній патріот і справжній українець", – каже Павло Зібров.