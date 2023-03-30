Михаил Поплавский: Украинская песня вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Марафон длился 5 суток непрерывно с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 на двух телеканалах – Первом национальном и "Эра". Таким образом, праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд. Марафон смотрели в 150 странах.

На сцену вышли легенды отечественной сцены и молодые исполнители. Среди них Иван Попович, Виктор Павлик, Нина Матвиенко, Павел Зибров, Алла Кудлай, Анатолий Матвийчук, Владимир Гришко, Алла Попова, Наталья Бучинская, Тоня Матвиенко, группы "Антитела", "Гайдамаки", "Мандры", вокальная формация "Пиккардийская терция", этноколлективы "ДахаБраха", "Коралли" и многие другие. Совместно с украинцами в творческом порыве объединились представители разных национальностей – армяне, грузины, татары.

В организации и проведении масштабного праздника музыки приняли участие 2012 человек, среди которых не только исполнители, но и техническая поддержка проекта – режиссеры, операторы, техники, звукорежиссеры, гримеры, стилисты, костюмеры, студенты, выпускники и преподаватели Киевского национального университета культуры и искусств.

"Меня переполняет чувство большой гордости за этот мегапроект, за нашу творческую команду, за талантливый народ. Украинцы впервые объединились со всех континентов мира. Это стало событием, которое прославляет нашу страну по значимости и масштабу Олимпийских игр или "Евровидения". Это было знаковым для Украины и наших людей по всему миру", – заявил Михаил Поплавский.

Он также отмечал, что наша песня – это душа народа, генетический код нации, наше духовное богатство. И пока звучит искренняя мощная украинская песня, будет жить сильная Украина.

"В каждой песне – история страны, ее традиции, стремление к самоопределению, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины. Тогда мы показали золотой фонд национальной песни, консолидировали украинцев всего мира и утвердили позитивный имидж нашего государства. И, несмотря ни на что, продолжаем это делать сегодня, воспитывая талантливых сознательных украинцев, прославляющих Украину на весь мир. Настоящие ценности – вечны, они идентифицируют нас как нацию, укрепляют дух", – добавил ректор КНУКиИ.

Поплавский также не скрывает, что гордится своими учениками. Среди них студент Игорь Диденчук, единственный музыкант, дважды представлявший Украину на международном песенном конкурсе. Вместе с группой "Go_A" он покорил европейскую публику аутентичными мелодиями, а с выпускником университета культуры Тимофеем Музычуком в составе группы "Kalush Orchestra» (именно Тимофей исполнил припев к песне "Стефания") получили главную награду "Евровидения -2022".

Еще один звездный выпускник – режиссер Герман Ненов – сейчас работает в команде создателей конкурса "Евровидение - 2023", который состоится этой весной в Ливерпуле. Список звездных выпускников можно продолжать еще долго.

Народный артист Украины Павел Зибров убежден, что для Михаила Поплавского продвижение украинских проектов, которые не решаются осуществлять другие, является делом жизни, вкладом в сохранение духовного наследия.

"Он просто фонтанирует идеями, которые сразу воплощаются на самом высоком профессиональном уровне. Исторический вклад Михаила Поплавского в развитие украинской культуры сложно переоценить. Благодаря его неуемной энергии этот телемарафон состоялся, и весь мир узнал об уникальном культурном пласте нашей страны. Поплавский из года в год своими действиями и проектами прививает любовь к украинской песне, украинскому мелосу и всему украинскому. Еще в далеком 2004 году все удивлялись его принципиальному условию к артистам – в проекте «Наша песня» исполнять только украинские песни. Ректор показывал и показывает, как нужно уважать и любить свое, родное. Таков должен быть настоящий патриот и настоящий украинец", – говорит Павел Зибров.