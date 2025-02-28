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Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

П'ятниця 28 лютого 2025 10:51
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Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект Фото: Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект (instagram.com/poplavskiy_michail)
Автор: Олександр Мороз

Михайло Поплавський презентував першокурсникам свої книги та підручники, написані за 32 роки ректорської діяльності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Михайла Поплавського.

Презентація видань відбулася в Київському університеті культури для студенської молоді. Бібліографія автора налічує понад 60 книжок – навчальні посібники, науково-популярні словники для майбутніх фахівців, енциклопедії, інтерактивні медіакниги. Книги з коучингу, лідерства та лайфхаки в досягненні успіху.

Всі книги Михайло Поплавський передав в наукову бібліотеку, де вони будуть оцифровані.

Видання стануть у нагоді студентам, науковцям, викладачам, працівникам культури та мистецтва, а також усім, хто цікавиться розвитком української культури, освіти та шоу-бізнесу.

Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

"Понад шістдесят книг – це не просто цифра, а історія мого життя на зламі тисячоліть. Це роки пошуків, сумнівів, відкриттів і перемог. Кожна сторінка – це думки, пережиті моменти і професійно-практичний досвід. Це спадщина, яку я з любов’ю залишаю майбутнім поколінням – як дороговказ, джерело натхнення, як можливість побачити світ моїми очима", - сказав Михайло Поплавський.

Ознайомитися з книгами можна на офіційному сайті Михайла Поплавського: https://poplavskiy.com/rektor/#booksМихайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелектCеред презентованих навчальних посібників: Менеджер культури (1993), Азбука Паблік Рілейшнз ’97 (1997), Менеджер шоу-бізнесу (1999), Управління персоналом (2000), Шоу-бізнес: теорія, історія, практика (2001), Антологія сучасної української естради (2003), 20 принципів управління, або як керувати собою і людьми (2006), Азбука паблік рілейшнз (2007), Менеджмент, маркетинг. Комплексний термінологічний словник-довідник (2008), Менеджмент. Маркетинг (2008), Антологія сучасної української естради (2009), Імідж (2009), Лідерство як бренд (2009), Готельно-ресторанний сервіс (2010), Готельно-ресторанний сервіс (2011), Абетка public relations (2016), Готельно-ресторанний сервіс (2016), Лідерство як бренд (2016), Кулінарологія у 3 ч. (2018).

Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

Також відомі та новостворені автобіографічні книги: Ректор (1997), Родовід (2007), Як стати популярним та багатим. Версія Михайла Поплавського (2007), Про час і про себе : фотоальбом (2009), Ректор (2009), Світ моєї любові (2010), Здрастуй, рідне село!:фотоальбом (2012), Ректор (2017), М. Поплавський. Український шлях (2016), Cвітанки мого життя. Мечиславка: фотоальбом (2017), Як стати популярним та багатим. Версія Михайла Поплавського (2017), The Rector (2018), Михайло Поплавський. Ювілей (2020), Невідомий Поплавський (2023), Життя у стилі фанк (2023), Життя у фотографіях : фотоальбом у трьох томах (2024), Media Business. Як стати популярним і щасливим (2025).

Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

Історико-публіцистичне видання Михайла Поплавського: Енциклопедія незалежності у документах і фактах в 2 томах. Том 1 (1990–2006 рр.) та том 2 (2007–2021 рр). Книга "Енциклопедія незалежності" – маніфест дії, життя і ризику Михайла Поплавського, хронологія фактів діяльності Університету культури та його ректора очима ЗМІ. Крізь призму численних публікацій і відеоархівів простежуються зміни в суспільстві незалежної України.

Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

Мотиваційні книги для молоді, в яких на прикладі власного життя автор стверджує, що формула успіху реально є, і для цього зовсім не потрібно бути обраним чи мати надзвичайні здібності. Михайло Поплавський хоче донести молодому поколінню дієві та практичні "формули" особистого успіху: Формула успіху (2000, 2013, 2016), Формула лідера (2017), Лайфхаки Михайла Поплавського (2019), ТікТок – емоційний медіабізнес (2021), Як стати популярним і багатим. Версія Михайла Поплавського (2022), Вір у себе (2023).

Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

Почесне місце в бібліографії Михайла Поплавського зайняли книжки присвячені збереженню українських кулінарних традицій як важливої складової національної спадщини: До вашого столу від Михайла Поплавського: рецепти авторської кухні (2008), Смак від Михайла Поплавського: рецепти авторської кухні (2009), Українська кухня від Михайла Поплавського (2012), Ukrainian cuisine from Mykhailo Poplavskyi (2012), Kuchnia ukrainska (2016), Знамениті страви народів України (2016).

Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

Видання присвячені історії становлення і розвитку мистецьких проєктів, засновником, автором ідеї, генеральним продюсером та меценатом яких є Михайло Поплавський: Національна музична премія "Українська пісня року" (2022), Крок до зірок (2023).Михайло Поплавський анонсував нову книжку про штучний інтелект

"Еволюція не стоїть на місці. Світ рухається вперед. Освіта стає ключовим фундаментом сучасного суспільства. Штучний інтелект, квантові технології, біоінженерія – усе це нова реальність, в якій кожен із нас має знайти своє місце. В світі йде велика інформаційно-інтелектуальна революція, де виграють ті, хто вміє мислити, аналізувати та швидко адаптуватися до нових викликів. Наша зброя – це інтелект, освіта, креативне мислення та інновації", - зазначив Михайло Поплавський.

За його словами, велика повага команді президента Володимира Зеленського за впровадження та розвиток диджиталізації в країні, зокрема Віцепрем’єр-міністру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову щодо цифровізації національної освіти. Приємно, що освіта в Україні адаптується під світові тренди та виклики часу.

Університет культури впевнено крокує в ногу з часом: електронна бібліотека книг, відеоматеріалів і лекцій, впровадження штучного інтелекту – усе це відкриває нові горизонти для навчання.

"Ми активно працюємо над цифровою трансформацією освітнього процесу – від цього залежить конкурентоспроможність університету. Розробляємо освітній застосунок "Університет у смартфоні" який стане зручним інструментом для ефективного освітнього процесу студентів та викладачів. Впроваджуємо штучний інтелект в університеті. Наступні книги над якими я працюю – "Штучний інтелект: Університет майбутнього" та "На зламі тисячоліть". Це погляд у майбутнє, де технології та знання поєднуються, створюючи нову реальність національної освіти. Ми повинні показати всьому світу що Україна це нація сильних, талановитих і освічених людей", - додав Михайло Поплавський.

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Михаил Поплавский
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