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Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

Пятница 28 февраля 2025 10:51
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Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте Фото: Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте (instagram.com/poplavskiy_michail)
Автор: Александр Мороз

Михаил Поплавский представил первокурсникам свои книги и учебники, написанные за 32 года ректорской деятельности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Михаила Поплавского.

Презентация изданий состоялась в Киевском университете культуры для студенческой молодежи. Библиография автора насчитывает более 60 книг - учебные пособия, научно-популярные словари для будущих специалистов, энциклопедии, интерактивные медиакниги. Книги по коучингу, лидерству и лайфхаки в достижении успеха.

Все книги Михаил Поплавский передал в научную библиотеку, где они будут оцифрованы.

Издание пригодятся студентам, ученым, преподавателям, работникам культуры и искусства, а также всем, кто интересуется развитием украинской культуры, образования и шоу-бизнеса.

Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

"Более шестидесяти книг - это не просто цифра, а история моей жизни на рубеже тысячелетий. Это годы поисков, сомнений, открытий и побед. Каждая страница - это мысли, пережитые моменты и профессионально-практический опыт. Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям - как указатель, источник вдохновения, как возможность увидеть мир моими глазами", - сказал Михаил Поплавский.

Ознакомиться с книгами можно на официальном сайте Михаила Поплавского: https://poplavskiy.com/rektor/#booksМихаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллектеСреди представленных учебных пособий: Менеджер культуры (1993), Азбука Паблик Рилейшнз '97 (1997), Менеджер шоу-бизнеса (1999), Управление персоналом (2000), Шоу-бизнес: теория, история, практика (2001), Антология современной украинской эстрады (2003), 20 принципов управления, или как управлять собой и людьми (2006), Азбука паблик рилейшнз (2007), Менеджмент, маркетинг. Комплексный терминологический словарь-справочник (2008), Менеджмент. Маркетинг (2008), Антология современной украинской эстрады (2009), Имидж (2009), Лидерство как бренд (2009), Гостинично-ресторанный сервис (2010), Гостинично-ресторанный сервис (2011), Азбука public relations (2016), Гостинично-ресторанный сервис (2016), Лидерство как бренд (2016), Кулинарология в 3 ч. (2018).

Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

Также известны и вновь созданные автобиографические книги: Ректор (1997), Родословная (2007), Как стать популярным и богатым. Версия Михаила Поплавского (2007), О времени и о себе: фотоальбом (2009), Ректор (2009), Мир моей любви (2010), Здравствуй, родное село: фотоальбом (2012), Ректор (2017), М. Поплавский. Украинский путь (2016), Рассветы моей жизни. Мечиславка: фотоальбом (2017), Как стать популярным и богатым. Версия Михаила Поплавского (2017), The Rector (2018), Михаил Поплавский. Юбилей (2020), Неизвестный Поплавский (2023), Жизнь в стиле фанк (2023), Жизнь в фотографиях: фотоальбом в трех томах (2024), Media Business. Как стать популярным и счастливым (2025).

Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

Историко-публицистическое издание Михаила Поплавского: Энциклопедия независимости в документах и фактах в 2 томах. Том 1 (1990-2006 гг.) и том 2 (2007-2021 гг). Книга "Энциклопедия независимости" - манифест действия, жизни и риска Михаила Поплавского, хронология фактов деятельности Университета культуры и его ректора глазами СМИ. Сквозь призму многочисленных публикаций и видеоархивов прослеживаются изменения в обществе независимой Украины.

Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

Мотивационные книги для молодежи, в которых на примере собственной жизни автор утверждает, что формула успеха реально есть, и для этого совсем не нужно быть избранным или иметь чрезвычайные способности. Михаил Поплавский хочет донести молодому поколению действенные и практические "формулы" личного успеха: Формула успеха (2000, 2013, 2016), Формула лидера (2017), Лайфхаки Михаила Поплавского (2019), ТикТок - эмоциональный медиабизнес (2021), Как стать популярным и богатым. Версия Михаила Поплавского (2022), Верь в себя (2023).

Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

Почетное место в библиографии Михаила Поплавского заняли книги посвященные сохранению украинских кулинарных традиций как важной составляющей национального наследия: К вашему столу от Михаила Поплавского: рецепты авторской кухни (2008), Смак от Михаила Поплавского: рецепты авторской кухни (2009), Украинская кухня от Михаила Поплавского (2012), Ukrainian cuisine from Mykhailo Poplavskyi (2012), Kuchnia ukrainska (2016), Знаменитые блюда народов Украины (2016).

Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

Издания посвящены истории становления и развития художественных проектов, основателем, автором идеи, генеральным продюсером и меценатом которых является Михаил Поплавский: Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" (2022), Крок к звездам (2023).Михаил Поплавский презентовал новую книгу об искусственном интеллекте

"Эволюция не стоит на месте. Мир движется вперед. Образование становится ключевым фундаментом современного общества. Искусственный интеллект, квантовые технологии, биоинженерия - все это новая реальность, в которой каждый из нас должен найти свое место. В мире идет большая информационно-интеллектуальная революция, где выигрывают те, кто умеет мыслить, анализировать и быстро адаптироваться к новым вызовам. Наше оружие - это интеллект, образование, креативное мышление и инновации", - отметил Михаил Поплавский.

По его словам, большое уважение команде президента Владимира Зеленского за внедрение и развитие диджитализации в стране, в частности Вице-премьер-министру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову по цифровизации национального образования. Приятно, что образование в Украине адаптируется под мировые тренды и вызовы времени.

Университет культуры уверенно шагает в ногу со временем: электронная библиотека книг, видеоматериалов и лекций, внедрение искусственного интеллекта - все это открывает новые горизонты для обучения.

"Мы активно работаем над цифровой трансформацией образовательного процесса - от этого зависит конкурентоспособность университета. Разрабатываем образовательное приложение "Университет в смартфоне", которое станет удобным инструментом для эффективного образовательного процесса студентов и преподавателей. Внедряем искусственный интеллект в университете. Следующие книги над которыми я работаю - "Искусственный интеллект: Университет будущего" и "На рубеже тысячелетий". Это взгляд в будущее, где технологии и знания сочетаются, создавая новую реальность национального образования. Мы должны показать всему миру, что Украина это нация сильных, талантливых и образованных людей", - добавил Михаил Поплавский.

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Михаил Поплавский
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