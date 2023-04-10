Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя ректорства заявив про передачу повноважень

21 квітня виповнюється 30 років, як Михайло Поплавський очолює Університет культури. Напередодні ювілейної дати ректор оголосив у соцмережах, що хоче піти з посади та передати повноваження молодому наступнику.

Про це Поплавський написав в Instagram .

Водночас Поплавський заявив, що готовий бути головою Вченої ради, допомагати та разом із командою реалізовувати спільну мрію – розвивати Університет майбутнього, виховувати талановитих українців.

Без зайвої скромності він зізнається, що зробив справді багато, але важливо своєчасно піти зі сцени і краще під аплодисменти.

Михайло Поплавський очолив Університет культури в 1993 році, ставши наймолодшим ректором в Україні. Тоді це був маловідомий виш із двома факультетами.

За тридцять років ректорства Поплавський перетворив університет на один із провідних мистецьких навчальних закладів у країні.

Зараз в університеті працює вісім факультетів: PR, журналістики та кібербезпеки; готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; кіно і телебачення; хореографічного мистецтва; дизайну і реклами; івент-менеджменту та шоу-бізнесу; театру, кіно та естради; музичного мистецтва.

2023-ій ректор проголосив у КНУКіМ роком інновацій, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – "Університет у смартфоні", створення бази відеолекцій, автоматизація університету культури через SRM-систему, запуск метавсесвіту та VR-освіти.

Також в Університеті культури створили кілька нових освітніх лабораторій, зокрема лабораторію VR-освіти з доповненою реальністю, відкрили високотехнологічний знімальний павільйон, лабораторію SPACE-STUDIO "ПоплавОК".

"Університет культури сьогодні - це перспективні спеціальності, акцент на професійно-практичному блоці навчання, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, інноваційні технології, агресивний інформаційно-комунікаційний медіаменеджмент", – зазначає ректор.

За версією ресурсу "Освіта.ua" виш посідає перше місце в ТОП 10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Крім того, виш працює за освітньою програмою "Подвійний диплом": український та європейський. Співпрацює з багатьма закордонними ЗВО країн ЄС: Німеччини, Італії, Іспанії, Чехії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі та інших.

Поляки зняли про Поплавського документальний фільм, у якому показали його як ефективного менеджера та креативного сучасного педагога.

Третій президент України Віктор Ющенко у фільмі сказав: "Нація починається з мови й культури. Михайло Михайлович робить унікальну національну роботу, він гуртує українців: ми всі одного роду, у нас є своя мова, своя пам’ять, свої герої, своя культура, своя церква. Я дуже шаную те, що він проводить виключно національну політику. Мені подобається ця політика, бо вона апелює до людей, які 20-30 років тому ще так себе не відчували як громадяни, як люди з обов’язком, які повинні працювати на свою націю, на свою країну".

У свою чергу Поплавський стверджує, що вся його енергія, його проекти, щоденна праця направлені на популяризацію всього українського як в країні, так і далеко за її межами.

"Я хочу, щоб через пісню, через танець, через культуру, через духовність, через ментальність Європа краще розуміла, що ми є Україна, що ми щирий великий народ, який іде з відкритим серцем і душею в Європу. І сьогодні майбутнє України у великій європейській родині", - підкреслив Михайло Поплавський.