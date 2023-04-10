Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочий

21 апреля исполняется 30 лет, как Михаил Поплавский возглавляет Университет культуры. В преддверии юбилейной даты ректор объявил в соцсетях, что хочет уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику.

В то же время, Поплавский заявил, что готов быть главой Ученого совета, помогать и вместе с командой реализовывать всеобщую мечту - развивать мощный Университет будущего, воспитывать талантливых украинцев.

Без лишней скромности он говорит, что сделал действительно многое, но важно своевременно уйти со сцены и лучше под аплодисменты.

Михаил Поплавский возглавил Университет культуры в 1993 году, став самым молодым ректором Украины. Тогда это был малоизвестный вуз с двумя факультетами. За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил его в одно из лучших заведений высшего образования культуры и искусств в стране.

Сейчас в университете работает восемь факультетов: PR, журналистики и кибербезопасности; гостинично-ресторанного и туристического бизнеса; кино и телевидения; хореографического искусства; дизайна и рекламы; ивент-менеджмента и шоу-бизнеса; театра, кино и эстрады; музыкального искусства.

2023-ий ректор провозгласил в КНУКиИ годом инноваций, среди них: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса - "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация Университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образования.

Также в университете создали несколько новых образовательных лабораторий, в частности, лабораторию VR-образования с дополненной реальностью, открыли высокотехнологичный съемочный павильон, лабораторию SPACE-STUDIO "ПоплавОК".

"Университет культуры сегодня - это перспективные специальности, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, инновационные технологии, агрессивный информационно-коммуникационный медиаменеджмент", - отмечает ректор.

По версии ресурса "Освіта.ua" вуз занимает первое место в ТОП 10 рейтинга "Лучшие художественные заведения высшего образования Украины".

Кроме того, вуз работает по образовательной программе "Двойной диплом": украинский и европейский. Сотрудничает с многими зарубежными ЗВО стран ЕС: Германии, Италии, Испании, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и других.

Поляки сняли о Поплавском документальный фильм, в котором показали его как эффективного менеджера и креативного современного педагога.

Третий президент Украины Виктор Ющенко в фильме сказал: "Нация начинается с языка и культуры. Михаил Михайлович делает уникальную национальную работу, он объединяет украинцев: мы все одного рода, у нас есть свой язык, своя память, свои герои, своя культура, своя церковь. Я очень уважаю то, что он проводит исключительно национальную политику. Мне нравится эта политика, потому что она апеллирует к людям, которые 20-30 лет назад так себя не чувствовали как граждане, как люди с обязательством, которые должны работать на свою нацию, на свою страну".

В свою очередь, Поплавский утверждает, что вся его энергия, его проекты, ежедневный труд направлены на популяризацию всего украинского как в стране, так и далеко за ее пределами.

"Я хочу, чтобы через песню, через танец, через культуру, через духовность, через ментальность Европа лучше понимала, что мы Украина, что мы искренний великий народ, который идет с открытым сердцем и душой в Европу. И сегодня будущее Украины в большой европейской семье", - подчеркнул Михаил Поплавский.