З Михайлівської Стіни пам'яті зірвали фото загиблих героїв: хто і чому це зробив

Зі Стіни пам'яті про загиблих героїв України, яка облаштована на мурах Михайлівського собору у Києві, почали зникати фото полеглих військових. Активісти стверджували, що це справа рук вандалів, а правоохоронці пояснювали ситуацію тим, що стіну планують реконструювати і замінити пошкоджені фото на нові.
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Першим широко назагал про те, що зі Стіни пам'яті зникають фото героїв, заявив громадський діяч Павло Нетесов. Саме він опікується цим меморіалом.
"Сказати, що я обурений - це нічого не сказати. Хтось там вирішив обірвати всі фотографії і повісив оголошення про реконструкцію. Я вам скажу як головний на сьогодні упорядник Стіни пам'яті, тому що я нею займаюся. Так от, я про це нічого не знаю. Ми цієї об'яви не вішали. Люди приходять, вішають фотографії, а якесь падло їх зриває", - заявив Нетесов.
В оголошеннях було вказано також емейл, куди можна скидати фото загиблих.
Пізніше журналістка Ірина Маркевич повідомила, що під тиском родичів загиблих, а також поліції та військових, які приїхали до меморіалу, фото полеглих захисників почали повертати на Стіну, але вони уже будуть не в тому порядку.
Фото героїв почали повертати на стіну (скриншот)
Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс заявила, що меморіал справді перебуває на реконструкції.
"Повідомлення в поліції є. Попередньо зʼясовано, що зняті пошкоджені фото (вигоріли, намокли), щоб замінити на нові", - пояснила вона у коментарі Hromadske.
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Оголошення про реконструкцію Стіни пам'яті (фото: hromadske)
Цей меморіал був спільним проєктом Православної церкви України, Національного військово-історичного музею України та редакції сайту "Книга пам'яті полеглих за Україну", його запустили у 2018 році. Але зараз музей уже ним не займається, а в ПЦУ заявили, що стіною опікується громадський діяч Павло Нетесов.
Священник ПЦУ Сергій Дмитрієв розповів, що конфлікт зі світлинами стався, бо "прийшла людина, яка захотіла допомогти", але не погодила свої дії з рештою й "просто перестаралася".
"Зараз Стіна на місці, її повернули. Але йшлося про реконструкцію фото і їхнє розміщення так, щоб було місце додавати нові", - пояснив священник.
У редакції "Книги пам'яті полеглих за Україну" підтвердили, що емейл з оголошення належить їм. Священник Дмитрієв попросив його, щоб родини полеглих героїв надсилали туди фотографії своїх рідних. Ці знімки потім розмістять на Меморіалі та на сайті.
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