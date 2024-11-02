Михайлівська батьківська субота: що не можна і треба робити 2 листопада

Батьківські суботи - важливі дні для вшанування померлих. Михайлівська субота, як важливий день для молитов, має певні традиції та заборони.

Традиції Михайлівської поминальної суботи

Михайлівська субота проводиться за декілька днів до Собору архистратига Михаїла. Звичаї батьківської суботи визначають, що можна і треба робити сьогодні.

Відвідувати церкву

Ранок Михайлівської суботи починається з відвідин храмів та церков. Цього дня проходять Літургії та Панахиди. Заведено передавати записки з іменами померлих, щоб священник прочитав молитву під час богослужіння за вічний спочинок.

Поставити свічку

За традиціями батьківських субот, в церквах цього дня можна поставити свічку за вічний спочинок душі покійного. Крім цього, свічку можна поставити вдома при портреті померлого.

Помолитися

Якщо немає можливості відвідати церкву в Михайлівську суботу, прочитати молитву можна і вдома.

В поминальні суботи моляться за вічний упокій душ покійних, але насамперед важлива дія, а не місце.

Зробити добрий вчинок

В поминальні суботи важливо робити добрі вчинки. Нерідко цього дня біля церков збираються нужденні, яким можна допомогти милостинею. Також заведено переносити до церкви їжу - крупи, хлібобулочні вироби, фрукти або цукерки - але не алкоголь чи м'ясо.

Прибрати могили

Обов'язкова традиція на батьківські суботи - провідувати могили покійних. Часто приносять квіти, а самі могили чистять, прикрашаючи свічками.

Влаштувати скромну трапезу

Щоб вшанувати пам'ять померлих рідних та друзів, після відвідин кладовища заведено влаштовувати невеликі трапези. Окрім пісних страв, на стіл готують улюблені страви покійних - це символізує пам'ять про них.

Що не можна робити в батьківську суботу

Деякі дії можуть тривожити душі померлих, а не принести їм спокій. Тому в Батьківську суботу не слід: