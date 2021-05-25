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Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"

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Київ, Вторник 25 мая 2021 17:43
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" Фото: Михаил Поплавский (пресс-служба)
Автор: Styler

В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной, XXV общенациональной программы "Человек года 2020". Одним из победителей программы в номинации "Деятель искусств года" стал народный артист Украины, генеральный продюсер Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Об этом сообщается в официальном релизе мероприятия.

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы преуспеть в любом деле, нужно вложить в нее душу и сердце. Не деньги, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция", - цитируют Поплавского организаторы премии.

Награду Высшего академического совета общенациональной премии "Человек года" Михаилу Поплавскому вручил легендарный поэт-песенник, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

"Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы", - отметил Михаил Поплавский во время церемонии вручения премии.

Напомним, Михаил Поплавский уже в третий раз стал лауреатом Национальной премии "Человек года" (1997 - в номинации" Деятель культуры и искусств", 2009 - в номинации "Деятель искусств года", в этом году - в номинации "Деятель искусств года").

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