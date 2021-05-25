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Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року"

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 17:43
Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року" Фото: Михайло Поплавський (прес-служба)
Автор: Styler

У Національній опері України відбулося нагородження ювілейної, XXV загальнонаціональної програми "Людина року 2020". Одним із переможців програми в номінації "Митець року" став народний артист України, генеральний продюсер Національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

Про це повідомляється в офіційному релізі заходу.

"У світі немає нічого неможливого. І, щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї душу і серце. Не кошти, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти всього себе! Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати та примножувати національні проекти. Це і є моя життєва позиція", - цитують Поплавського організатори премії.

Нагороду Вищої академічної ради загальнонаціональної премії "Людина року" Михайлу Поплавському вручив легендарний поет-пісняр, Герой України, народний артист України Юрій Рибчинський.

"Вдячний і щасливий. Хочу, щоб ви теж були всі щасливі", - зазначив Михайло Поплавський під час церемонії вручення премії.

Нагадаємо, Михайло Поплавський вже втретє став лауреатом національної премії "Людина року" (1997 - у номінації "Діяч культури і мистецтв", 2009 - в номінації "Митець року", цьогоріч - в номінації "Митець року").

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