Михаил Поплавский анонсировал юбилейную "Украинскую песню года 2021"

По словам Поплавского, созданный им национальный проект трансформировался, совершенствовался и расширял границы. В 2017 году поющий ректор презентовал ее в Варшаве.

"Мы отметим лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке, стал легендой и примером для многих поколений. Украинская песня - это генетический код нации, национальная идея и перспектива. Через украинскую песню, украинский язык мы прививаем молодежи любовь ко всему нашему, украинскому. Украинская песня сплачивает, поддерживает дух народа. Нам сегодня нужно объединиться ради украинского национального возрождения. Украинская песня, как феникс, расправляет крылья в будущее и звучит громко на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ со своей тысячелетней историей, культурой и традициями", - рассказал Михаил Поплавский.

Режиссером шоу в очередной раз выступит выпускница КНУКиИ Катя Царик. Она готовит для зрителей высокотехнологичный концерт с использованием новинок мирового уровня, неординарные индивидуальные постановки каждого номера.

На сцену выйдут топовые украинские артисты и молодые исполнители: Тина Кароль, Потап, Настя Каменских, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Павел Зибров, группы "АНТИТИЛА", KAZKA, DZIDZIO, Wellboy, Артем Пивоваров и другие.

Особым сюрпризом для зрителей станет выступление Верки Сердючки, впервые за 20 лет выпустившей песню на украинском языке. Также две премьеры готовит Олег Винник.

Ведущими проекта будут две звездные пары - Тина Кароль и Михаил Поплавский, Лилия Ребрик и Григорий Решетник.

Напомним, "Украинская песня года" является единственной музыкальной телевизионной премией в Украине, отмечающей именно украиноязычных артистов и авторов хитов. Награждают не только певцов, но и поэтов, и композиторов. Награды вручат в номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни".

"Я - очень счастливый человек от того, что мы реализуем проект будущего, инвестируем в украинскую песню, развиваем ее и показываем, что это модно, современно, стильно. Мы ставим высокую планку и задаем тренды в шоу-бизнесе", - добавил Михаил Поплавский