Михайло Поплавський анонсував ювілейну "Українську пісню року 2021"

За словами Поплавського, створений ним національний проект трансформувався, удосконалювався і розширював кордони. У 2017 році співаючий ректор презентував її у Варшаві.

"Ми відзначимо кращих виконавців країни, які створюють унікальну українську музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру та прославляє Україну у світі, хто своєю багаторічною творчістю з національними традиціями, етнікою, любов’ю до рідного краю і музики, став легендою і прикладом для багатьох поколінь. Українська пісня - це генетичний код нації, національна ідея і перспектива. Через українську пісню, українську мову ми прищеплюємо молоді любов до всього нашого, українського. Українська пісня згуртовує, підтримує дух народу. Нам сьогодні треба єднатися задля українського національного відродження. Українська пісня, неначе фенікс, розправляє крила у майбутнє і звучить голосно на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ з власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями", - розказав Михайло Поплавський.

Режисером шоу вкотре виступить випускниця КНУКіМ Катя Царик. Вона готує для глядачів високотехнологічний концерт з використанням новинок світового рівня, неординарні індивідуальні постановки кожного номера.

На сцену вийдуть топові українські артисти та молоді виконавці: Тіна Кароль, Потап, Настя Каменських, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Павло Зібров, гурти "АНТИТІЛА", KAZKA, DZIDZIO Wellboy, Артем Пивоваров та інші.

Особливим сюрпризом для глядачів стане виступ Вєрки Сердючки, яка вперше за 20 років випустила пісню українською мовою. Також дві прем'єри готує народний улюбленець Олег Винник.

Ведучими проєкту будуть дві зіркові пари - Тіна Кароль і Михайло Поплавський, Лілія Ребрик та Григорій Решетнік.

Нагадаємо, "Українська пісня року" є єдиною музичною телевізійною премією в Україні, що відзначає саме україномовних артистів і авторів хітів. Нагороджують не тільки співаків, а й поетів, і композиторів. Нагороди вручать у номінаціях "Легенда української пісні", "Гордість української пісні" та "Надія української пісні".

"Я - дуже щаслива людина від того, що ми реалізуємо проект майбутнього, інвестуємо в українську пісню, розвиваємо її і показуємо, що це модно, сучасно, стильно. Ми ставимо високу планку й задаємо тренди в шоу-бізнесі", - додав Михайло Поплавський