Михаил Ефремов экстренно госпитализирован прямо из зала суда

Ефремов экстренно госпитализирован (Фото: goodhouse.ru)

Михаила Ефремова увезли на машине скорой помощи прямо из зала суда

Актер Михаил Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда, где произошло слушание дела о смертельном ДТП. Как сообщает адвокат артиста, Ефремов находится в бессознательном состоянии.

В Москве был экстренно госпитализирован актер Михаил Ефремов. Он вместе со своими адвокатами находился в суде, где проходят слушания дела о смертельном ДТП. Михаил Ефремов подозревается в совершении аварии, при которой погиб один человек.

Как сообщают российские СМИ Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда, он потерял сознание, начала неметь рука и отнялась речь. Врачи заподозрили у него инсульт и увезли его в больницу. Из зала суда его вынесли на носилках, так как самостоятельно передвигаться он не мог. Судебное заседание по делу актера перенесли предварительно на 12 августа.

По словам адвокатов, состояние актера очень тяжелое и он находится без сознания.

ДТП в центре Москвы произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Михаила Ефремова пересек сплошную линию и лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал и скончался в больнице от полученных ран на следующий день.

Очевидцы утверждают, что за рулем машины был сам Ефремов. Его видели на месте аварии, он находился в неадекватном состоянии. Анализы показали в его крови не менее двух промиле алкоголя, а также следы тяжелых наркотиков.