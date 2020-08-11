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Михайло Єфремов екстрено госпіталізований прямо з зали суду

Вівторок 11 серпня 2020 14:59
Михайло Єфремов екстрено госпіталізований прямо з зали суду
Єфремов екстрено госпіталізований (Фото: goodhouse.ru)
Автор: Анна Шиканова

Михайла Єфремова відвезли на машині швидкої допомоги прямо з зали суду

Актор Михайло Єфремов був госпіталізований прямо з залу суду, де відбулося слухання справи про смертельну ДТП. Як повідомляє адвокат артиста, Єфремов знаходиться в несвідомому стані.

У Москві був екстрено госпіталізований актор Михайло Єфремов. Він разом зі своїми адвокатами знаходився в суді, де проходять слухання справи про смертельну ДТП. Михайло Єфремов підозрюється у скоєнні аварії, при якій загинула одна людина.

Як повідомляють російські ЗМІ Михайлу Єфремову стало погано в залі суду, він втратив свідомість, почала німіти рука та відняло мову. Лікарі запідозрили у нього інсульт і відвезли його в лікарню. З залу суду його винесли на ношах, через те, що самостійно пересуватися він не міг. Судове засідання у справі актора попередньо перенесли на 12 серпня.

За словами адвокатів, стан актора дуже важкий і він перебуває без свідомості.

ДТП в центрі Москви сталася 8 червня 2020 року. Автомобіль Михайла Єфремова перетнув суцільну лінію і лоб в лоб зіткнувся з невеликим фургоном. Водія фургона затиснуло в машині, він серйозно постраждав і помер в лікарні від отриманих ран на наступний день.

Очевидці стверджують, що за кермом машини був сам Єфремов. Його бачили на місці аварії, він перебував у неадекватному стані. Аналізи показали в його крові не менше двох проміле алкоголю, а також сліди важких наркотиків.

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Новини України Олександр ЄфремовгоспитализацияМихаил Ефремов
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