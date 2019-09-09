Михаэль Шумахер экстренно госпитализирован: все подробности

Легендарный гонщик, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер был экстренно госпитализирован в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сообщается, что Михаэля Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на автомобиле скорой помощи с швейцарскими номерами. Поступление в больницу было тщательно засекречено и знаменитого гонщика на носилках закрыли тканью, чтобы не было видно его тело и лицо.

Как сообщают источники, легендарного гонщика сопровождала группа из 10 врачей, среди которых был известный хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.

Предположительно, Михаэля Шумахера доставили в клинику для того, чтобы начать лечение стволовыми клетками.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер получил тяжелейшую травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в 2013 году. Травма была настолько серьезной, что Шумахер был парализован и перестал узнавать своих близких, ходить и говорить.

После длительной реабилитации он пришел в себя, но вернуться к полноценной жизни так и не смог. Вместе с родными он уединился в собственном доме на берегу Женевского озера, и семья тщательно оберегает от СМИ всю информацию о его самочувствии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жена Шумахера в день его 50-летия сделала важное заявление.