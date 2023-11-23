Не міг закрити очі чотири роки. Чоловік розповів про "вбивчу" процедуру і показав моторошні фото

Часом навіть мінімальні втручання в людський організм можуть призвести до катастрофічних наслідків. Про жахливі побічні ефекти пластичних операцій чоловік, який впродовж чотирьох років не міг заплющити очі, дізнався на власному гіркому досвіді.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію пенсіонера, який через невдале хірургічне втручання майже втратив власне життя.

З чого все почалось

Історія мешканця Бірмінгема з Великої Британії на ім'я Піт Бродхерст (Pete Broadhurst) почалась ще у 1959 році. Тоді на тлі проблем із зубами його щоки збільшились і стали схожими на "пухкі щічки хом'яка".

Після кількох невдалих спроб владнати особисте життя, чоловік зрозумів, що соромиться власної зовнішності. Адже жінки, з якими він мав стосунки, залишали його нібито через зовнішність.

"Багато років тому у мене були стосунки з жінкою, але вона пішла від мене. На запитання: "Чому ти йдеш, якщо у нас все є?", вона відповіла: "Подивись на себе в дзеркало. Тому я і йду", - пригадав 81-річний художник і декоратор на пенсії.

У результаті чоловік зважився на зміни й вирішив зробити корекційну операцію.

Фатальні процедури

Наприкінці 2018 року тоді вже батько двох дітей зважився на ще низку процедур.

Медичний заклад BMI The Priory Hospital у Бірмінгемі запропонував йому зробити:

підтяжку шиї

ринопластику (виправлення вроджених або набутих деформацій носа)

блефаропластику під очима (видалення надлишків шкірного покриву та жирових утворень)

Коштували ці послуги 11 000 фунтів стерлінгів (понад 498 000 гривень за поточним курсом).

24 січня 2019 року Піт стійко переніс дев'ятигодинні "махінації" з власним тілом, а вже наступного дня його виписали з лікарні й відпустили додому.

Неочікуваний результат

Бродхерст зізнався, що після медичного втручання виглядав так, ніби його побили.

"Це було жахливо. І я не міг заплющити очей. Наступного дня після операції я мріяв повернути все, як було", - розповів пенсіонер.

Через два тижні після операції він повернувся до лікарні, щоб зняти шви. Тоді він розповів медикам, що його очі дуже подразнені й постійно сльозяться. Чоловік припустив, що "хірург видалив занадто багато тканини з-під його очей".

Водночас лікарі, за його словами, запевнили, що все нормально, і з часом "побічні ефекти" минуть самі собою.

Стан чоловіка був жахливим (скріншот: youtube.com/@clinicmono)

Коли 23 березня 2019 року митець відвідував бірмінгемський госпіталь Good Hope (щоб пройти рутинне обстеження простати), лікар помітив, що з його очима щось негаразд.

Чоловіка направили до спеціалізованого медзакладу - Birmingham & Midland Eye Centre. Тамтешні спеціалісти визначили, що очі Піта не закриваються повністю ані вдень (навіть коли він моргає), ані вночі. Це і стало результатом їхнього жахливого стану і регулярного подразнення.

Водночас виправляти ситуацію медики не взялись, оскільки первинну операцію було зроблено у приватній установі.

Боротьба за зір

Зі своєю проблемою Бродхерст повернувся до BMI. Його хірург організував безкоштовну "коригувальну" операцію в іншому закладі. Її метою стала пересадка шкіри, щоб допомогти "шкірі на щоках "зустрітися" з повіками".

Операцію тривалістю в одну годину чоловікові зробили 13 травня 2019 року. Проте проблема після цього не зникла.

Пенсіонер розповів, що після операційного втручання йому прописали спеціальні краплі, які потрібно було використовувати вісім разів на день. Під час сну йому рекомендували замотувати очі розігрітим у мікрохвильовці рушником.

Попри всі маніпуляції, його зір погіршився настільки сильно, що чоловік не міг більше керувати автомобілем або розрізняти вирази обличчя людей. Через це він змушений був також залишити своє хобі - стрільбу, адже не міг побачити мішені.

"Те, що сталося, повністю зруйнувало моє життя... Я був одержимий спробами все виправити. Мене буквально нудило, коли я дивився в дзеркало", - зізнався Піт і додав, що змушений був тоді використати всі свої заощадження.

Щасливий фінал

Відчайдушно нещасний, чоловік зважився на ще одну операцію, проте не знав, де саме її зробити.

Численні приватні лікарні відмовляли йому в послугах, тоді як Національна служба охорони здоров'я Великої Британії мала "список очікування" на цілий рік вперед.

Пощастило пенсіонеру лише у поточному 2023 році. В липні його прийняли у клініці Origin у Таїланді.

Операція з корекції очей коштувала Бродхерсту 4 544 фунти стерлінгів (близько 205 255 гривень). Водночас саме вона й допомогла - він знову почав заплющувати очі.

Пенсіонер після останньої операції (скріншот: youtube.com/@clinicmono)

"Тепер я чітко бачу, більше не ношу окуляри... Я більше не думаю про власні очі... Я знову нормальний. Дивлюсь у вікно, і все чітко видно", - підсумував щасливий чоловік.

Зазначимо також, що у BMI Healthcare після розголосу цієї історії в медіа повідомили, буцімто "не можуть коментувати подробиці окремих випадків".

Водночас прес-секретар незалежного постачальника приватних медпослуг наголосив, що "хірург, про якого йдеться, наразі відсторонений".