Не мог закрыть глаза четыре года. Мужчина рассказал об "убийственной" процедуре и показал жуткие фото

Иногда даже минимальные вмешательства в человеческий организм могут привести к катастрофическим последствиям. Об ужасных побочных эффектах пластических операций мужчина, который на протяжении четырех лет не мог закрыть глаза, узнал на собственном горьком опыте.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю пенсионера, который из-за неудачного хирургического вмешательства почти потерял собственную жизнь.

С чего все началось

История жителя Бирмингема из Великобритании по имени Пит Бродхерст (Pete Broadhurst) началась еще в 1959 году. Тогда на фоне проблем с зубами его щеки увеличились и стали похожи на "пухлые щечки хомяка".

После нескольких неудачных попыток уладить личную жизнь, мужчина понял, что стесняется собственной внешности. Ведь женщины, с которыми он общался, оставляли его якобы из-за внешности.

"Много лет назад у меня были отношения с женщиной, но она ушла от меня. На вопрос: "Почему ты идешь, если у нас все есть?", она ответила: "Посмотри на себя в зеркало. Поэтому я и ухожу", - вспомнил 81-летний художник и декоратор на пенсии.

В результате мужчина решился на изменения и решил совершить коррекционную операцию.

Роковые процедуры

В конце 2018 тогда отец двоих детей решился на еще ряд процедур.

Медицинское учреждение BMI The Priory Hospital в Бирмингеме предложило ему сделать:

подтяжку шеи

ринопластику (исправление врожденных или приобретенных деформаций носа)

блефаропластику под глазами (удаление излишков кожного покрова и жировых образований)

Стоили эти услуги 11 000 фунтов стерлингов (более 498 000 гривен по текущему курсу).

24 января 2019 года Пит стойко перенес девятичасовые "махинации" с собственным телом, а уже на следующий день его выписали из больницы и отпустили домой.

Неожиданный результат

Бродхерст признался, что после медицинского вмешательства выглядел так, будто его избили.

"Это было ужасно. И я не мог закрыть глаза. На следующий день после операции я мечтал вернуть все, как было", - рассказал пенсионер.

Через две недели после операции он вернулся в больницу, чтобы снять швы. Тогда он рассказал медикам, что глаза его очень раздражены и постоянно слезятся. Мужчина предположил, что "хирург удалил слишком много ткани из-под его глаз".

В то же время врачи, по его словам, заверили, что все нормально, и со временем "побочные эффекты" пройдут сами собой.

Состояние мужчины было ужасным (скриншот: youtube.com/@clinicmono)

Когда 23 марта 2019 художник посещал бирмингемский госпиталь Good Hope (чтобы пройти рутинное обследование простаты), врач заметил, что с его глазами что-то не так.

Мужчину направили в специализированное медучреждение - Birmingham & Midland Eye Centre. Местные специалисты определили, что глаза Пита не закрываются полностью ни днем (даже когда он моргает), ни ночью. Это и явилось результатом их ужасного состояния и регулярного раздражения.

В то же время исправлять ситуацию медики не взялись, поскольку первичная операция была сделана в частном учреждении.

Борьба за зрение

Со своей проблемой Бродхерст вернулся в BMI. Его хирург организовал бесплатную "корректирующую" операцию в другом заведении. Ее целью стала пересадка кожи, чтобы помочь "коже на щеках "встретиться" с веками".

Операцию продолжительностью в один час мужчине провели 13 мая 2019 года. Однако проблема после этого не исчезла.

Пенсионер рассказал, что после операционного вмешательства ему прописали специальные капли, которые нужно было использовать восемь раз в день. Во время сна ему рекомендовали заматывать глаза разогретым в микроволновке полотенцем.

При всех манипуляциях его зрение ухудшилось настолько сильно, что мужчина не мог больше управлять автомобилем или различать выражения лица людей. Поэтому он вынужден был также оставить свое хобби - стрельбу, ведь не мог увидеть мишени.

"Случившееся полностью разрушило мою жизнь... Я был одержим попытками все исправить. Меня буквально тошнило, когда я смотрел в зеркало", - признался Пит и добавил, что вынужден был тогда использовать все свои сбережения.

Счастливый финал

Отчаянно несчастный мужчина решился на еще одну операцию, однако не знал, где именно ее сделать.

Многочисленные частные больницы отказывали ему в услугах, тогда как у Национальной службы здравоохранения Великобритании был "список ожиданий" на целый год вперед.

Повезло пенсионеру только в 2023 году. В июле его приняли в клинике Origin в Таиланде.

Операция по коррекции глаз стоила Бродхерсту 4544 фунта стерлингов (около 205 255 гривен). В то же время именно она и помогла – он снова начал закрывать глаза.

Пенсионер после последней операции (скриншот: youtube.com/@clinicmono)

"Теперь я четко вижу, больше не ношу очки... Я больше не думаю о своих глазах... Я снова нормальный. Смотрю в окно, и все четко видно", - подытожил счастливый мужчина.

Отметим также, что в BMI Healthcare после огласки этой истории в медиа сообщили, что "не могут комментировать подробности отдельных случаев".

В то же время пресс-секретарь независимого поставщика частных медуслуг подчеркнул, что "хирург, о котором идет речь, отстранен".