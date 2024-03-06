Міфи і правда про засоби для росту та від випадіння волосся (відео)

Відростити довге і здорове волосся - це складна задача майже для кожної жінки, оскільки не всі мають гарну гетику й далеко не кожна дівчина приділяє достатньо уваги якості догляду свого волосся.

Про те, які засоби для росту волосся та від його випадіння працюють, а які ні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -відео блогу по догляду за волоссям kalibri_emilia.

Міфи й правда про засоби для росту волосся та від випадіння

Жінки часто докладають великих зусиль для того, щоб відростити довге волосся, та й щоб воно не випадало. Це досить складно, адже потрібно вибирати правильний та якісний догляд.

Але є засоби, які працюють, а є ті, які взагалі використовувати немає сенсу, адже волосся рости швидше не почне і випадати не припинить.

Міфи і правда про засоби для росту волосся та від випадіння (фото: Freepik)

Що не працює

Доволі часто жінки використовують різноманітні масажери для шкіри голови, наприклад, “Даронваль”, яки є пустою тратою грошей. Та й насправді масаж можна робити своїми руцями, але це не дає бажаного ефекту.

Розповсюдженими процедурами є плазмотерапія та мезотерапія - вони є не надто дієвими й до того ж мають гідну заміну.

Шампуні для росту волосся не можуть впливати безпосередньо на фолікул. Але, звичайно, є шампуні, які можуть спровокувати випадання волосся, але шампунь не може стимулювати його ріст.

Олії в чистому вигляді, можливо, й працювали років 100 назад, але зараз олії більше будуть спричиняти негативні наслідки, ніж будуть нести користь.

Розмариновий тонік, варений в домашніх умовах - звичайно, не працює. Так, він може регулювати роботу сальних залоз, але можна банально не вгадати формулу, краще купити вже готовий тонік, який може впливати на ріст.

Що стовідсотково впливає на ріст волосся

Ром рідина для росту волосся та масаж спеціальною щіткою. І на цьому всі методи для росту волосся закінчуються.