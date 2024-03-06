Мифы и правда о средствах роста и от выпадения волос (видео)

Отрастить длинные и здоровые волосы - это сложная задача почти для каждой женщины, поскольку не все имеют хорошую гетику и далеко не каждая девушка уделяет достаточно внимания качеству ухода за своими волосами.

О том, какие средства для роста волос и от его выпадения работают, а какие нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -видео блог по уходу за волосами kalibri_emilia.

Мифы и правда о средствах роста волос и от выпадения

Женщины часто прилагают большие усилия для того, чтобы отрастить длинные волосы, да и чтобы они не выпадали. Это достаточно сложно, ведь нужно выбирать правильный и качественный уход.

Но есть средства, которые работают, а есть те, которые вообще использовать нет смысла, ведь волосы расти скорее не начнут и выпадать не прекратят.

Мифы и правда о средствах роста волос и от выпадения (фото: Freepik)

Что не работает

Довольно часто женщины используют различные массажеры для кожи головы , например, "Даронваль", которые являются пустой тратой денег. Да и в самом деле массаж можно делать своими руками, но это не дает желаемого эффекта.

Распространенными процедурами являются плазмотерапия и мезотерапия - они не слишком действенны и к тому же имеют достойную замену.

Шампуни для роста волос не могут влиять непосредственно на фолликул. Но, конечно, есть шампуни, которые могут спровоцировать выпадение волос, но шампунь не может стимулировать его рост.

Масла в чистом виде, возможно, и работали лет 100 назад, но сейчас масла больше будут повлечь негативные последствия, чем будут нести пользу.

Розмариновый тоник, вареный в домашних условиях – конечно, не работает. Да, он может регулировать работу сальных желез, но можно банально не угадать формулу, лучше купить уже готовый тоник, который может влиять на рост.

Что полностью влияет на рост волос

Ром жидкость для роста волос и массаж специальной щеткой. И на этом все методы роста волос заканчиваются.