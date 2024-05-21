Microsoft представила ноутбуки зі штучним інтелектом: подробиці

Що нового отримали комп'ютери

Виробник заявляє, що комп'ютери Copilot+PC є найшвидшими ПК коли-небудь створеними. Вони здатні працювати на одному заряді цілий день. Чіпи в цих пристроях можуть виконувати 40 трильйонів операцій на секунду і забезпечують доступ до передових моделей.

Усі Copilot+PC повинні відповідати певним вимогам до характеристик, щоб гарантувати заявлену високу продуктивність. Їм необхідно як мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті, твердотільний накопичувач ємністю 256 ГБ та вбудований нейронний процесор.

Моделі на базі ARM із чіпами Qualcomm забезпечують до 15 годин перегляду веб-сторінок або 22 години локального відтворення відео на одному заряді. Вони перевершують 15-дюймовий MacBook Air на 58 відсотків тривалої багатопоточної продуктивності.

Ці нові ПК розроблені з урахуванням апаратної та системної підтримки ШІ. Інтелектуальні функції виконуються безпосередньо на пристрої, що скорочує затримку та покращує можливості конфіденційності.

Surface Pro та Surface Laptop (фото: Microsoft)

Додаткові функції штучного інтелекту

Recall

Ця функція надає комп'ютеру "фотографічну пам'ять". Внутрішня система пошуку дозволяє отримати доступ до всього, що ви бачили або робили на своєму пристрої. Контент можна розміщувати за допомогою тимчасових шкал на будь-якому веб-сайті, у додатку або документі з підтримкою знімків.

Cocreator

Цей інструмент для створення зображень за допомогою ШІ дозволяє комбінувати власні ескізи з текстовими підказками для створення нових зображень, використовуючи нейронні процесори комп'ютера.

Restyle Image

Ця функція поєднує генерацію зображень та редагування фотографій. Ви можете використовувати стилі для зміни фону, переднього плану або всього зображення.

Live Captions

Живі субтитри підтримують синхронний переклад і можуть перетворювати будь-який звук, що проходить через ПК, на субтитри англійською мовою в режимі реального часу. Ця функція працює з контентом у всіх додатках та підтримує переклад з 40 мов англійською.

Всі комп'ютери Copilot+PC оснащені "потужним агентом штучного інтелекту", доступ до якого можна отримати одним натисканням клавіші Copilot. Також існує інтерфейс AI, який у майбутньому підтримуватиме новітню модель GPT-4o від OpenAI.

Copilot (фото: Microsoft)

Перші пристрої Copilot+PC

Ноутбук-планшет Surface Pro

13 дюймів, IPS/OLED на вибір, чіпи Snapdragon X Plus та X Elite, Wi-Fi 7, знімна клавіатура, до 14 годин відтворення відео, ціна від 1000 доларів (39 680 гривень).

Ноутбук Surface Laptop

13,8 або 15 дюймів, IPS, чіпи Snapdragon X Plus та X Elite, Wi-Fi 7, до 20 годин відтворення відео, ціна від 1000 доларів (39 680 гривень).