Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу"

Аби мати стильний вигляд, не обовʼязково згрібати з полиць найтрендовіші речі або ж сліпо копіювати чиїсь образи. Прислухайтеся до себе, наберіться трохи сміливості для експериментів та скористайтеся лайфхаком від Michelle Andrade. Якщо ви хоч раз відкривали двері шафи й думали: "Мені нічого вдягти", її порада точно не буде зайвою.
За лаштунками "єПитання", третій сезон якого стартував на "Новому каналі", співачка розкрила нам секрет, як навчилася складати гардероб.
"Тривалий час я жила зі своєю стилісткою. Часто бачила, як вона вдягається у повсякденному житті, поза зйомками, як підбирає образ. Тож трохи навчилася в неї цього хисту. А тепер у разі потреби можу сфотографуватися просто в примірочній, відправити їй і запитати, пасує мені чи ні", - каже Michelle Andrade.
Співачка каже, що "не дуже любила секонд-хенди", однак згодом зрозуміла, що потрібно відвідувати їх частіше.
"Там можна знайти класний ексклюзивний одяг, який точно виділятиме з натовпу. А ще люблю погортати Pinterest та надихнутися ідеями звідти. Раджу!" - говорить дівчина.
Зірка також розповіла про найулюбленіші речі свого гардеробу.
"У мене дуже багато джинсів на будь-який випадок. Ще я обожнюю купувати взуття - і кросівки, і підбори. Маю багато елементів гардеробу як від українського, так і від зарубіжного виробника", - ділиться вона.
А найдорожча річ у шафі Мішель - це сумочка італійського бренду, яку їй подарувала мама.
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