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"Ми зустрілися". Гарік Коргородський пригадав останню розмову із Зеленським

Гарік Коргодський і Володимир Зеленський (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Найепатажніший український підприємець Гарік Коргородський розповів, про що востаннє спілкувався із Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю мільйонера Славі Дьоміну.

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Зі слів бізнесмена, він особисто зустрічався із Зеленським у 2018 році, коли той ще не вступив на посаду президента.

"Я з Зеленським говорив один раз в житті, коли він йшов на вибори. До того, у 2018 році, ми зустрілися. Щось ми обговорювали про майбутні вибори. Все. Більше з ним не спілкувався. Я б побажав йому сил та наснаги", - сказав Гарік.

Під час інтерв'ю мова також зайшла за Віктора Януковича.

Підприємець каже, що за часів екс-президента-втікача у нього намагалися відібрати бізнес.

"Янукович не був президентом. Янукович був вивіскою. За ним стояла дуже сильна команда менеджерів. Те, що вони робили, як вони використовували цю силу, це інше питання. Як у мене забирали бізнес – теж інше питання. Янукович був просто папірцем", - висловив думку Коргородський.

Коли ж Слава Дьомін поцікавився у нього, чому саме Януковича обрали бути главою держави, Гарік пояснив: "Він був слухняний і зручний".

 

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