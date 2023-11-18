Військовий без ноги довів до сліз Ірину Білик: цей момент потрапив на відео

Співачка Ірина Білик нещодавно дала концерт, на який прийшов військовий. Чоловік втратив частину ноги та пересувався на милицях. Але це не завадило йому до сліз зворушити артистку.

При написанні матеріалу було використано такі джерела: Tik-Tok користувача під ніком den_nedbailo, запис ефіру на "Нашому радіо" за 17 листопада.

Військовий довів Білик до сліз - як це було

Під час концерту військовий підійшов до сцени та хотів подарувати Білик квіти. Співачка навіть припинила виконувати пісню, вона була розчулена. Захисник України зумів піднятися на сцену навіть на милицях та обійняв співачку.

Вона почала плакати, намагалася продовжити співати, але емоції взяли гору. Білик міцно обіймала військового, а інші глядачі реагували на щемливий момент оплесками.

Військовий на концерті Ірини Білик



Відео: den_nedbailo pic.twitter.com/2e2B5kRZOE — Поліна Іваненко (@polinarbcua) November 18, 2023

Що Білик розповіла про захисника України

Згодом співачка дала інтерв'ю на радіо та повідомила, що знає чоловіка, який приніс їй квіти. Військовий раніше був хореографом та працював з Білик. Але на тлі повномасштабної війни РФ проти України Антон Смецький пішов на фронт. Там він втратив частину ноги.

"Я досі вражена, у мене в серці, ніби промінець якийсь хтось встромив. Я після цієї зустрічі сяю... Це було у Луцьку, це був останній наш концерт в турі", - пригадала співачка.

Білик розповіла про подальшу долю військового (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Тоді вона дізналася, що чоловік прийшов на її виступ та дуже хотів із нею побачитися. Білик гарно пам'ятала Смецького, тому, звісно ж, погодилася та привіталася із ним.

"Зараз Антон у реабілітаційному центрі. Він чекає на протез. Під час виступу я вже зрозуміла, що я можу подарувати йому, бо у нього був день народження в той день", - розповіла артистка.

Вона вирішила допомогти зі збором коштів на протез для військового, який коштує від 15 до 20 тисяч євро. І нині її фонд цим займається.