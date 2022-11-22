"Ми вже хочемо другу дитину": Даша Квіткова заговорила про вагітність

Дружина відомого українського ведучого Микити Добриніна - блогерка Даша Квіткова заговорила про другу вагітність. Вона розповіла, що поки їй не вдається завагітніти через нерви.

Зараз пара виховує сина Лева, однак, вони мріють стати батьками вдруге. Даша зізналась, вони з Микитою вже працюють над цим.

Утім, Квітковій поки не вдається завагітніти через нерви та переживання.

"В мене так само є нерви якісь всередині, переживання, які просто не дають цьому статися. Але ми вже хочемо другу дитину. Ми просто хочемо, щоб між нашими дітками не була дуже велика різниця у віці, щоб їм було просто цікаво одне з один", - сказала блогерка.

Даша Квіткова розповіла, що хоче вдруге стати мамою (скрін)

Також Квіткова розповіла, що більше аніж за рік їй вдалося схуднути на понад 30 кілограмів. Її вага після пологів стала меншою, аніж була до.

За словами блогерки, їй допомогли досягти таких результатів спорт та дієта, яку лікарі підбирали спеціально для неї.

"Від першого дня життя Лева до сьогодні - це понад 30 кілограмів, бо зараз я важу 52. Я весь цей негатив, який у мене був, я просто виплескувала у залі. Я пішла до всіх лікарів, які можна було пройти. Як виявилося, я не можу їсти м'ясо та рибу", - поділилася вона.

Даша Квіткова розповіла про схуднення (instagram.com/kvittkova)