"Мы уже хотим второго ребенка": Даша Квиткова заговорила о беременности

Жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина - блогер Даша Квиткова заговорила о второй беременности. Она рассказала, что пока ей не удается забеременеть из-за нервов.

Сейчас пара воспитывает сына Льва, однако они мечтают стать родителями во второй раз. Даша призналась, они с Никитой уже работают над этим.

Впрочем, Квитковой пока не удается забеременеть из-за нервов и переживаний.

"У меня так же есть нервы какие-то внутри, переживания, которые просто не дают этому произойти. Но мы уже хотим второго ребенка. Мы просто хотим, чтобы между нашими детьми не была очень большая разница в возрасте, чтобы им было просто интересно друг с другом", - сказала блогер.

Даша Квиткова рассказала, что хочет во второй раз стать мамой (скрин)

Также Квиткова рассказала, что больше чем через год ей удалось похудеть более чем на 30 килограммов. Ее вес после родов стал меньше, чем был до.

По словам блогерки, ей помогли добиться таких результатов спорт и диета, которую врачи подбирали специально для нее.

"От первого дня жизни Льва до сегодняшнего дня - это более 30 килограммов, потому что сейчас я вешу 52. Я весь этот негатив, который у меня был, я просто выплескивала в зале. Я пошла ко всем врачам, которые можно было пройти. Как оказалось, я не могу есть мясо и рыбу", - поделилась она.

Даша Квиткова рассказала о похудении (instagram.com/kvittkova)