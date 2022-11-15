"Ми виповзли в коридор, а з кухні вже дим ішов": кияни розповіли про удар в їхній будинок

Свідками влучання ракети в під'їзд їхнього будинку стали літні чоловік і жінка. Вони розповідають, що в той момент вони просто лежали в ліжку, а коли почули удар виповзли в коридор.

"Ми лежали в ліжку, виповзли в коридор. А там уже тхнуло димом, горіло, із кухні дим нісся", - розповідає Світлана Євгеніївна.

Пара побачила, що сходова клітка не горить та швидко вибігли на вулицю. Однак ні документів, ні інших необхідних речей взяти не встигли. Наразі рятувальники не пускають нікого до пошкодженого будинку.

Коли журналіст запитав, що громадяни думають з приводу цієї атаки, жінка побажала росіянам якнайшвидшого кінця. А поки рятувальники проводять необхідні заходи безпеки, мешканці будинку змушені шукати інший нічліг.