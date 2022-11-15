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"Мы выползли в коридор, а из кухни уже дым шел": киевляне рассказали об ударе в их дом

15 ноября в Киеве повреждены три жилых дома в результате ракетной атаки (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В результате обстрелов столицы 15 ноября российские ракеты попали в три жилых дома. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

В прямом эфире телеканала "Киев" очевидцы рассказали о моменте попадания ракеты в их дом.

Свидетелями попадания ракеты в подъезд их дома стали пожилые мужчина и женщина. Они рассказывают, что в тот момент они просто лежали в постели, а когда услышали удар, выползли в коридор.

"Мы лежали в постели, выползли в коридор. А там уже пахло дымом, горело, из кухни дым несся", - рассказывает Светлана Евгеньевна.

Пара увидела, что лестничная клетка не горит и быстро выбежала на улицу. Однако ни документы, ни другие необходимые вещи взять не успели. Сейчас спасатели не пускают никого в поврежденный дом.

Когда журналист спросил, что граждане думают по поводу этой атаки, женщина пожелала россиянам скорейшего конца. А пока спасатели проводят необходимые меры безопасности, жильцы дома вынуждены искать другой ночлег.

Сегодняшняя ракетная атака стала самой массовой от 24 февраля. Сколько ракет выпустила Россия - читайте здесь.

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