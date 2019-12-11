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Ми з тобою, мамо: актеры "Дизель Шоу" довели до слез песней про Украину (видео)

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Юмористы из "Дизель Шоу" спели трогательную песню про родную страну "Мамо Україна"

Актеры популярного "Дизель Шоу" спели трогательную песню про Украину и довели пользователей сети до слез. Авторы проекта написали новый текст на любимый, ставший уже народным хит легендарного Кузьмы Скрябина "Мам!". Соответствующее видео появилось в сети после очередного концерта юмористов.

Отметим, что номер команды "Дизель Студио" дополнила песочная анимация. На экране сменяют друг друга картины, которые создала талантливая художница Вероника Сывороткина.

"Дизели" в очередной раз доказали, что могут быть не только уморительно смешными, но и невероятно трогательными!" - говорится в аннотации к ролику.

Трогательная песня про родную страну "Мамо Україна" от "Дизель Студио"

Текст трогательной песни "Мамо Україна" на "Дизель Шоу":

І наче про кохання всі слова вже сказали,
Але ця не буде подібна на жодну з них.
Ми будемо за тебе завжди Бога молити,
Пробач, що нерозумними були твої діти,
Не завжди вистачає нам слів теплих і простих.

Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,
А ти ще дівчинка маленька досі,
Та стільки лиха бачила в житті…
Мам, часу не мала ти спокійно пожити,
То розпинали вороги, то діти
Кидали іноді на самоті.

Дорослі мріють, мріє також кожна дитина,
Щоб їхня була сильна і щаслива країна,
І я не знаю жодного, хто б цього не хотів.
І ми з тобою, мамо, ми ще маєм надію
На те, що твої діти все колись зрозуміють
На нашій з тобою найкращій у світі землі.

Мам, ти вибач, люба, що така в нас доля,
За гроші продані душа та воля,
І вже так мало справжніх козаків,
Мам, але ж ти знаєш, є сміливі люди,
Що завжди тебе боронити будуть,
І шанувати, як своїх батьків.

Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,
А ти ще дівчинка маленька зовсім,
Найкраще все попереду в житті.
Мам, ми, твої діти, завжди поруч будем,
І не на мить тебе ми не забудем,
Тебе не кинемо на самоті,
Мам!

Украинцы в сети благодарят юмористов и признаются, что эта композиция пробивает на слезу, но вместе с тем заставляет еще больше гордиться своей страной.

  • Молодці. Сльозу пустив за Україну.
  • Ви такі молодці, піснею торкнулися серця. Дивовижно. Це магія і талант.
  • Шикарно, из-за песни плакать начала.
  • Я обожаю вас, Дизель Шоу, за ваши песни про Украину. Они у вас такие красивые. Такие душевные. Молодцы, вы супер! Спасибо.
  • Кохаю вас усіх! Дуже гарно! І ця пісня дуже добра. Молодці! Бажаю вам щастя!

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