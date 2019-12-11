Ми з тобою, мамо: актеры "Дизель Шоу" довели до слез песней про Украину (видео)

Юмористы из "Дизель Шоу" спели трогательную песню про родную страну "Мамо Україна"
Актеры популярного "Дизель Шоу" спели трогательную песню про Украину и довели пользователей сети до слез. Авторы проекта написали новый текст на любимый, ставший уже народным хит легендарного Кузьмы Скрябина "Мам!". Соответствующее видео появилось в сети после очередного концерта юмористов.
Отметим, что номер команды "Дизель Студио" дополнила песочная анимация. На экране сменяют друг друга картины, которые создала талантливая художница Вероника Сывороткина.
"Дизели" в очередной раз доказали, что могут быть не только уморительно смешными, но и невероятно трогательными!" - говорится в аннотации к ролику.
Трогательная песня про родную страну "Мамо Україна" от "Дизель Студио"
Текст трогательной песни "Мамо Україна" на "Дизель Шоу":
І наче про кохання всі слова вже сказали,
Але ця не буде подібна на жодну з них.
Ми будемо за тебе завжди Бога молити,
Пробач, що нерозумними були твої діти,
Не завжди вистачає нам слів теплих і простих.
Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,
А ти ще дівчинка маленька досі,
Та стільки лиха бачила в житті…
Мам, часу не мала ти спокійно пожити,
То розпинали вороги, то діти
Кидали іноді на самоті.
Дорослі мріють, мріє також кожна дитина,
Щоб їхня була сильна і щаслива країна,
І я не знаю жодного, хто б цього не хотів.
І ми з тобою, мамо, ми ще маєм надію
На те, що твої діти все колись зрозуміють
На нашій з тобою найкращій у світі землі.
Мам, ти вибач, люба, що така в нас доля,
За гроші продані душа та воля,
І вже так мало справжніх козаків,
Мам, але ж ти знаєш, є сміливі люди,
Що завжди тебе боронити будуть,
І шанувати, як своїх батьків.
Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,
А ти ще дівчинка маленька зовсім,
Найкраще все попереду в житті.
Мам, ми, твої діти, завжди поруч будем,
І не на мить тебе ми не забудем,
Тебе не кинемо на самоті,
Мам!
Украинцы в сети благодарят юмористов и признаются, что эта композиция пробивает на слезу, но вместе с тем заставляет еще больше гордиться своей страной.
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