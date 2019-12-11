Ми з тобою, мамо: актори "Дизель Шоу" довели до сліз піснею про Україну (відео)

Актори "Дизель Шоу" заспівали про Україну (колаж РБК-Україна)

Гумористи з "Дизель Шоу" заспівали зворушливу пісню про рідну країну "Мамо Україна"

Актори популярного "Дизель Шоу" заспівали зворушливу пісню про Україну і довели користувачів мережі до сліз. Автори проекту написали новий текст на всіма любимий хіт легендарного Кузьми Скрябіна "Мам!", який вже став народним. Відповідне відео з'явилося в мережі після чергового концерту гумористів.

Зазначимо, що номер команди "Дизель Студіо" доповнила пісочна анімація. На екрані змінюють одна одну картини, які створила талановита художниця Вероніка Сивороткіна.

"Дизелі" вкотре довели, що можуть бути не тільки страшенно смішними, але і неймовірно зворушливими!" - йдеться в анотації до ролика.

Зворушлива пісня про рідну країну "Мамо Україна" від "Дизель Студіо"

Текст зворушливої пісні "Мамо Україна" на "Дизель Шоу":

Про неї ми багато вже пісень заспівали,

І наче про кохання всі слова вже сказали,

Але ця не буде подібна на жодну з них.

Ми будемо за тебе завжди Бога молити,

Пробач, що нерозумними були твої діти,

Не завжди вистачає нам слів теплих і простих.

Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,

А ти ще дівчинка маленька досі,

Та стільки лиха бачила в житті…

Мам, часу не мала ти спокійно пожити,

То розпинали вороги, то діти

Кидали іноді на самоті.

Дорослі мріють, мріє також кожна дитина,

Щоб їхня була сильна і щаслива країна,

І я не знаю жодного, хто б цього не хотів.

І ми з тобою, мамо, ми ще маєм надію

На те, що твої діти все колись зрозуміють

На нашій з тобою найкращій у світі землі.

Мам, ти вибач, люба, що така в нас доля,

За гроші продані душа та воля,

І вже так мало справжніх козаків,

Мам, але ж ти знаєш, є сміливі люди,

Що завжди тебе боронити будуть,

І шанувати, як своїх батьків.

Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,

А ти ще дівчинка маленька зовсім,

Найкраще все попереду в житті.

Мам, ми, твої діти, завжди поруч будем,

І не на мить тебе ми не забудем,

Тебе не кинемо на самоті,

Мам!

Українці в мережі дякують гумористам і зізнаються, що ця композиція пробиває на сльозу, але разом з тим змушує ще більше пишатися своєю країною.

Молодці. Пустив Сльозу за Україну.

Ви такі молодці, піснею торкнулися серця. Дивовижно. Це магія і талант.

Шикарно, через пісню плакати почала.

Я обожнюю вас, Дизель Шоу, за ваші пісні про Україну. Вони у вас такі гарні. Такі душевні. Молодці, ви супер! Спасибі.

Кохаю вас усіх! дуже гарно! І ця пісня дуже добра. Молодці! Бажаю вам щастя!

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