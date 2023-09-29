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"Ми сиділи як скот у вагонах". Укрзалізницю звинуватили у порушенні прав людини

Фото: УЗ потрапила у скандал із ситуацією на кордоні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українцям, які прямують потягами Укрзалізниці на кордон, заборонено залишати вагони навіть під час повітряної тривоги на вокзалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook пасажирки Ольги Виноградної.

Деталі скандалу з УЗ на кордоні

Ольга розповіла, що дорогою до Кишинева, поїзд Укрзалізниці зупинився у Могилів-Подільському (кордон). У цей час було оголошено повітряну тривогу і всі прикордонники пішли в укриття, але пасажирам це робити заборонено.

"Мені дуже не сподобалася одна річ. Приїхали ми вночі на кордон, до Могилева-Подільського. І дали тривогу. Читаю телеграм - ракети прямують у бік Вінниччини, у бік Могильова-Подільського. А ми тут якраз стоїмо", - розповіла пасажирка.

За її словами, так усі люди й сиділи у вагоні під час небезпеки.

"Прикордонники всі сховалися в бомбосховищі, а ми сидимо у вагонах. Поїзд стоїть на пероні, на вокзал може прилетіти. Виходити з вагона заборонено правилами, бо прикордонна зона, не можна. Так і сиділи більше години, як скот у вагонах, у своїх купе. Поки дали відбій, вилізли прикордонники та перевірили нас", - розповіла Ольга.

Українка зазначила, що ці правила їй зовсім не подобаються, і потрібно домагатися права піти в укриття під час атак росіян.

Реакція українців на інцидент

У коментарях українці написали, що такі правила на кордоні - порушення прав людини.

  • Ситуація капець з порушенням прав людини.
  • Який капець, Олю! Співчуваю, що в таке потрапила. Але ж це треба якось змінювати! Так не може бути!
  • Ну взагалі не нормальна ситуація. Вокзали мають стратегічне значення, тому і небезпечно. Капець.
  • Я не знаю які там правила, але це пздц.

Раніше ми розповідали, як українців не дочекався потяг Укрзалізниці на кордоні з Польщею.

Читайте також, хто має право на пільги на квитки в Укрзалізниці.

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