Ми все робимо не так? Ось як правильно треба сидіти на унітазі

Правильний кут - ключ до успіху

Більшість унітазів влаштовані так, що ви сідаєте на них, утворюючи своїм тілом кут 90 градусів. Але це - неправильно. Так само не варто відкидатися назад, навіть, якщо вам здається, що так зручніше.

Ідеальна, фізіологічна, поза для дефекації - так звана "поза орла". Так робили наші предки задовго до винайдення унітазів.

Це поза навпочіпки, коли стегна та таз створюють кут, приблизно рівний 35 градусам і ніякого тиску на пряму кишку не відбувається.

Неправильна і правильна поза на унітазі

Як сісти в правильну позу

Вам швидше за все знадобиться маленький стільчик-сходинка (такий продають для маленьких дітей, які не можуть залізти на унітаз).

Після того як ви сіли на унітаз і поставили ноги на стільчик, поставте коліна ширше.

Нахиліться вперед, щоб ваше тіло утворило гострий кут, який дорівнюватиме приблизно 35 градусів.

Поза орла - найкраща для дефекації (скриншот: YouTube/Pelvic Empowerment)

Чи можна читати в туалеті?

Колись в кожному туалеті лежали старі журнали, книжки, а в крайньому разі ми читали інструкції на освіжувачах повітря. Зараз ми беремо з собою смартфон і часто забуваємо про час.

Нормальний процес дефекації триває 3-5 хвилин - цього достатньо для задоволення природної потреби. Але багато людей проводять у туалеті по 30-40 хвилин, не підозрюючи, що це може бути шкідливо для здоров’я.

Лікарі кажуть, якщо сидіти на унітазі більше, ніж 5 хвилин при кожному випорожненні, ця звичка може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям.

Насамперед довге сидіння на унітазі викликає напругу м'язів живота та зростання навантаження на внутрішні органи, що викликає запори та геморой.

Є й інші проблеми:

через тривале сидіння в туалеті порушується структура слизової прямої кишки, що може призвести до її випадіння, тобто геморою

зараження шкідливими мікроорганізмами, позаяк на книги, журнали та гаджети, які використовуються у туалеті, потрапляє багато патогенних мікробів

передавлювання сідничного нерва - головна причина оніміння в ногах

регулярне порушення кровообігу у нижніх кінцівках та органах малого тазу призводить до варикозної хвороби і лімфостазу

А от закреп і неправильне (чи довге) сидіння на унітазі мало пов'язані. Річ у тім, що до закрепів найчастіше призводить незбалансоване харчування і нестача рідини в організмі.

Щоб своєчасно какати, треба вживати достатньо клітковини і підтримувати водний баланс. А щоб робити це швидко і без проблем, треба сісти на унітаз в "позу орла".