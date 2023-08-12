Ми все робимо не так? Ось як правильно треба сидіти на унітазі

У здорової людини нормальний процес дефекації проходить легко, без особливої напруги м'язів. Будь-які зусилля під час відвідування туалету можуть призвести до проблем з травленням, анальних тріщин і навіть геморою. Причиною цього може бути неправильне сидіння на унітазі.
Як звільнятися легко і без потуг - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Більшість унітазів влаштовані так, що ви сідаєте на них, утворюючи своїм тілом кут 90 градусів. Але це - неправильно. Так само не варто відкидатися назад, навіть, якщо вам здається, що так зручніше.
Ідеальна, фізіологічна, поза для дефекації - так звана "поза орла". Так робили наші предки задовго до винайдення унітазів.
Це поза навпочіпки, коли стегна та таз створюють кут, приблизно рівний 35 градусам і ніякого тиску на пряму кишку не відбувається.
Неправильна і правильна поза на унітазі
Поза орла - найкраща для дефекації (скриншот: YouTube/Pelvic Empowerment)
Колись в кожному туалеті лежали старі журнали, книжки, а в крайньому разі ми читали інструкції на освіжувачах повітря. Зараз ми беремо з собою смартфон і часто забуваємо про час.
Нормальний процес дефекації триває 3-5 хвилин - цього достатньо для задоволення природної потреби. Але багато людей проводять у туалеті по 30-40 хвилин, не підозрюючи, що це може бути шкідливо для здоров’я.
Лікарі кажуть, якщо сидіти на унітазі більше, ніж 5 хвилин при кожному випорожненні, ця звичка може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям.
Насамперед довге сидіння на унітазі викликає напругу м'язів живота та зростання навантаження на внутрішні органи, що викликає запори та геморой.
Є й інші проблеми:
А от закреп і неправильне (чи довге) сидіння на унітазі мало пов'язані. Річ у тім, що до закрепів найчастіше призводить незбалансоване харчування і нестача рідини в організмі.
Щоб своєчасно какати, треба вживати достатньо клітковини і підтримувати водний баланс. А щоб робити це швидко і без проблем, треба сісти на унітаз в "позу орла".
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