Мы все делаем не так? Вот как правильно нужно сидеть на унитазе

Правильный угол - ключ к успеху

Большинство унитазов устроено так, что вы садитесь на них, образуя своим телом угол 90 градусов. Но это - неправильно. Также не стоит откидываться назад, даже если вам кажется, что так удобнее.

Идеальная, физиологическая, поза для дефекации - так называемая "поза орла". Так поступали наши предки задолго до изобретения унитазов.

Это поза на корточках, когда бедра и таз создают угол, примерно равный 35 градусам и никакого давления на прямую кишку не происходит.

Неправильная и правильная поза на унитазе

Как сесть в правильную позу

Вам, скорее всего, понадобится маленький стульчик-ступенька (такой продают для маленьких детей, которые не могут залезть на унитаз).

После того как вы сели на унитаз и поставили ноги на стульчик, поставьте колени пошире.

Наклонитесь вперед, чтобы ваше тело образовало острый угол, который будет равен примерно 35 градусам.

Поза орла - лучшая для дефекации (скриншот: YouTube/Pelvic Empowerment)

Можно ли читать в туалете?

Когда-то в каждом туалете лежали старые журналы, книги, а в крайнем случае мы читали инструкции на освежителях воздуха. Сейчас мы берем с собой смартфон и часто забываем о времени.

Нормальный процесс дефекации длится 3-5 минут - этого достаточно для удовлетворения естественной потребности. Но многие проводят в туалете по 30-40 минут, не подозревая, что это может быть вредно для здоровья.

Врачи говорят, если сидеть на унитазе больше, чем 5 минут при каждом опорожнении, эта привычка может привести ко многим проблемам со здоровьем.

Прежде всего длительное сидение на унитазе вызывает напряжение мышц живота и рост нагрузки на внутренние органы, что вызывает запоры и геморрой.

Есть и другие проблемы:

из-за длительного сидения в туалете нарушается структура слизистой прямой кишки, что может привести к ее выпадению, то есть геморрою

заражение вредными микроорганизмами, поскольку на книги, журналы и гаджеты, используемые в туалете, попадает много патогенных микробов

передавливание седалищного нерва - главная причина онемения в ногах

регулярное нарушение кровообращения в нижних конечностях и органах малого таза приводит к варикозной болезни и лимфостазу

А вот запор и неправильное (или длительное) сидение на унитазе мало связаны. Дело в том, что к запорам чаще всего приводит несбалансированное питание и нехватка жидкости в организме.

Чтобы своевременно какать, нужно употреблять достаточно клетчатки и поддерживать водный баланс. А чтобы делать это быстро и без проблем, нужно сесть на унитаз в "позу орла".