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Ми все робили неправильно. Які поверхні не можна протирати серветками з мікрофібри

Що не можна мити серветкою з мікрофібри (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зручні та прості у застосуванні серветки з мікрофібри міцно увійшли в наше життя. Такі серветки ми використовуємо для прибирання житла, кухні та навіть для миття машин. Однак не скрізь мікрофібра буде ефективна, а в деяких випадках може пошкодити поверхню.

Для яких поверхонь не можна використовувати серветки з мікрофібри – читайте у матеріалі нижче.

Користь серветок з мікрофібри

Такі серветки добре видаляють бруд, вони вбирають вологу, не залишають розводів. Ще такі серветки мають хорошу якість для збереження навколишнього середовища - при їх використанні можна не додавати різні хімічні засоби для прибирання.

Крім того, вони служать довго, більшість з них можна випрати та знову використовувати. А значить у сміття вони потрапляють значно рідше за інші засоби для прибирання житла.

Де не можна використовувати серветки з мікрофібри

З особливою обережністю серветки з мікрофібри варто використовувати для миття скла та дзеркал – є ризик залишити неприємні мікротріщини, які згодом зіпсують ваші поверхні.

Фахівці рекомендують для такого прибирання брати серветки з мікрофібри, які виготовлені із нетканого матеріалу. Це дозволить запобігти появі подряпин. Якщо такої під руками немає, то краще взяти м'яку тканину та розчин на основі спирту.

Не варто мити такою серветкою:

  • Дзеркала
  • Поверхні з лаковим покриттям та глянцевим фасадом
  • Поверхні з дорогоцінних металів
  • Поверхні зі срібла чи міді
  • Дерев'яні поверхні, які просочені маслом
  • Пластикові поверхні
  • Окуляри із пластиковими лінзами

Серветки з мікрофібри мають абразивний ефект на декількох гранях і їх ефект схожий з роботою дуже дрібного наждачного паперу. Вони можуть залишати подряпини, і згодом поверхня стане тьмяною.

Як очищати серветками з мікрофібри

Серветки для прибирання потрібно використовувати тільки в вологому вигляді - не сухими, і не мокрими. У волокнах накопичується стільки води, що мікрофібра не може вбирати бруд. Бажано не використовувати теплу воду.

Проводити по поверхні потрібно тільки з невеликим натиском, тому що пил і бруд видаляються набагато краще, ніж при притисканні тканини волокон один до одного.

До речі, раніше ми писали про те, які помилки при збиранні призводять до негативних наслідків.

А ще розповідали про те, які лайфхаки про збирання насправді не працюють.

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