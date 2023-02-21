Мы все делали неправильно. Какие поверхности нельзя протирать салфетками из микрофибры

Польза салфеток из микрофибры

Такие салфетки отлично удаляют грязь, они впитывают влагу, не оставляют разводы. Еще у таких салфеток есть хорошее качество для сохранения окружающей среды - при их использовании можно не добавлять различные химические средства для уборки.

Кроме того, они служат долго, большинство из них можно постирать и снова использовать. А значит в мусор они попадают значительно реже других средств для уборки жилья.

Где нельзя использовать салфетки из микрофибры

С особой осторожностью салфетки из микрофибры стоит использовать для мытья стекол и зеркал - есть риск оставить неприятные микротрещины, которые со временем испортят ваши поверхности.

Специалисты рекомендуют для такой уборки брать салфетки из микрофибры, которые изготовлены из нетканого материала. Это позволит предотвратить появление царапин. Если такой под руками нет, то лучше взять мягкую ткань и раствор на основе спирта.

Не стоит мыть такой салфеткой:

Зеркала

Поверхности с лаковым покрытием и глянцевым фасадом

Поверхности из драгоценных металлов

Поверхности из серебра или меди

Деревянные поверхности, которые пропитаны маслом

Пластиковые поверхности

Очки с пластиковыми линзами

Салфетки из микрофибры обладают абразивным эффектом на нескольких гранях и их эффект схож с работой очень мелкой наждачной бумаги. Они могут оставлять царапины, и со временем поверхность станет тусклой.

Как очищать салфетками из микрофибры

Салфетки для уборки нужно использовать только в слегка влажном виде - не сухими, и не мокрыми. В волокнах накапливается столько воды, что микрофибра не может впитывать грязь. Желательно не использовать теплую воду.

Проводить по поверхности нужно только с небольшим нажимом, так как пыль и грязь удаляются гораздо лучше, чем при прижатии волокон ткани друг к другу.