"Ми повернулись, щоб боротись": звільнена з полону "Пташка" опублікувала перший допис

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка", яку нещодавно визволили з російського полону, опублікувала перший допис.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Катерина Поліщук написала, що кожен захисник Маріуполя, який перебуває у полоні росіян, повернеться додому. Також вона зазначила, що Україна відвоює свої землі, які тимчасово окупувала Росія.
За її словами, захисники Маріуполя повернулись, щоб боротись далі.
"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі! - написала вона.
Додамо, що Катерина Поліщук була парамедиком на "Азовсталі" та покинула завод у травні, коли відбувалася евакуація українських захисників. Тоді українські воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.
У коментарях користувачі підтримують Катерину та пишуть, що вона сильна.
Раніше окупанти показували інтерв'ю з полоненою "Пташкою", де вона зганьбила пропагандистів.
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