"Ми повернулись, щоб боротись": звільнена з полону "Пташка" опублікувала перший допис

Катерина Поліщук написала, що кожен захисник Маріуполя, який перебуває у полоні росіян, повернеться додому. Також вона зазначила, що Україна відвоює свої землі, які тимчасово окупувала Росія.

За її словами, захисники Маріуполя повернулись, щоб боротись далі.

"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі! - написала вона.

Додамо, що Катерина Поліщук була парамедиком на "Азовсталі" та покинула завод у травні, коли відбувалася евакуація українських захисників. Тоді українські воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

Катерина Поліщук опублікувала перший допис після полону (instagram.com/mad_birdie31)

У коментарях користувачі підтримують Катерину та пишуть, що вона сильна.