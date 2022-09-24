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"Мы вернулись, чтобы бороться": освобожденная из плена "Пташка" опубликовала первое сообщение

Екатерина Полищук опубликовала фото после плена (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которую недавно освободили из российского плена, опубликовала первое сообщение.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Полищук написала, что каждый находящийся в плену россиян защитник Мариуполя вернется домой. Также она отметила, что Украина отвоюет свои земли, временно оккупированные Россией.

По ее словам, защитники Мариуполя вернулись, чтобы сражаться дальше.

"Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш - это, по сути, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - написала она.

Екатерина Полищук была медиком на "Азовстали" и покинула завод в мае, когда происходила эвакуация украинских защитников. Тогда украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.

Екатерина Полищук опубликовала первое сообщение после плена (instagram.com/mad_birdie31)

В комментариях пользователи поддерживают Екатерину и пишут, что она сильная.

  • Добро пожаловать домой;
  • Героическая;
  • Как хорошо, что ты дома. Ждем всех остальных;
  • Благодарю вас. В первый раз я не смогла сдержать слезы, когда узнала, что вы вернулись домой. Я не знаю, как передать все чувства, которые были на сердце каждого украинца. Вы невероятна;
  • Вся Украина гордится вами.

Ранее оккупанты показывали интервью с плененной "Пташкой", где она опозорила пропагандистов.

Также мы писали, что украинцы через несколько часов собрали миллионы на лечение героя "Азовстали" Дианова.

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АзовстальАзовціПташка