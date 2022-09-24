"Мы вернулись, чтобы бороться": освобожденная из плена "Пташка" опубликовала первое сообщение

Екатерина Полищук написала, что каждый находящийся в плену россиян защитник Мариуполя вернется домой. Также она отметила, что Украина отвоюет свои земли, временно оккупированные Россией.

По ее словам, защитники Мариуполя вернулись, чтобы сражаться дальше.

"Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш - это, по сути, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - написала она.

Екатерина Полищук была медиком на "Азовстали" и покинула завод в мае, когда происходила эвакуация украинских защитников. Тогда украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.

Екатерина Полищук опубликовала первое сообщение после плена (instagram.com/mad_birdie31)

В комментариях пользователи поддерживают Екатерину и пишут, что она сильная.