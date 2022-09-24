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"Ми повернулись, щоб боротись": звільнена з полону "Пташка" опублікувала перший допис

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Субота 24 вересня 2022 16:25
"Ми повернулись, щоб боротись": звільнена з полону "Пташка" опублікувала перший допис Катерина Поліщук опублікувала фото після полону (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка", яку нещодавно визволили з російського полону, опублікувала перший допис.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Поліщук написала, що кожен захисник Маріуполя, який перебуває у полоні росіян, повернеться додому. Також вона зазначила, що Україна відвоює свої землі, які тимчасово окупувала Росія.

За її словами, захисники Маріуполя повернулись, щоб боротись далі.

"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі! - написала вона.

Додамо, що Катерина Поліщук була парамедиком на "Азовсталі" та покинула завод у травні, коли відбувалася евакуація українських захисників. Тоді українські воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

&quot;Ми повернулись, щоб боротись&quot;: звільнена з полону &quot;Пташка&quot; опублікувала перший дописКатерина Поліщук опублікувала перший допис після полону (instagram.com/mad_birdie31)

У коментарях користувачі підтримують Катерину та пишуть, що вона сильна.

  • Ласкаво просимо додому;
  • Героїчна;
  • Як добре, що ти вдома. Чекаємо на всіх інших;
  • Дякую вам. Вперше я не змогла стримати сльози, коли дізналася, що ви повернулися додому. Я не знаю, як передати усі почуття, які були на серці кожного українця. Ви неймовірна;
  • Вся Україна пишається вами.

Раніше окупанти показували інтерв'ю з полоненою "Пташкою", де вона зганьбила пропагандистів.

Також ми писали, що українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова.

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Азовсталь Азовці Пташка
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