"Мы вернулись, чтобы бороться": освобожденная из плена "Пташка" опубликовала первое сообщение
Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которую недавно освободили из российского плена, опубликовала первое сообщение.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Екатерина Полищук написала, что каждый находящийся в плену россиян защитник Мариуполя вернется домой. Также она отметила, что Украина отвоюет свои земли, временно оккупированные Россией.
По ее словам, защитники Мариуполя вернулись, чтобы сражаться дальше.
"Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш - это, по сути, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - написала она.
Екатерина Полищук была медиком на "Азовстали" и покинула завод в мае, когда происходила эвакуация украинских защитников. Тогда украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.
Екатерина Полищук опубликовала первое сообщение после плена (instagram.com/mad_birdie31)
В комментариях пользователи поддерживают Екатерину и пишут, что она сильная.
- Добро пожаловать домой;
- Героическая;
- Как хорошо, что ты дома. Ждем всех остальных;
- Благодарю вас. В первый раз я не смогла сдержать слезы, когда узнала, что вы вернулись домой. Я не знаю, как передать все чувства, которые были на сердце каждого украинца. Вы невероятна;
- Вся Украина гордится вами.
Ранее оккупанты показывали интервью с плененной "Пташкой", где она опозорила пропагандистов.
Также мы писали, что украинцы через несколько часов собрали миллионы на лечение героя "Азовстали" Дианова.