"Ми почали задихатися": подружжя ледь не загинуло в готелі на Закарпатті, а адміністрація не допомогла (видео)

Подружжя Христини та Віталія Битовичів було на відпочинку в одному з готелів Яремче. Там вони вирішили залишитися лише на ніч, тому бронювали номер швидко. Однак згодом стало зрозуміло, що до вибору готелю потрібно ставитися більш прискіпливо.

Що з ними сталося, жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Деталі інциденту в готелі

У день заселення пара вирішила відвідати хамам на території готелю. Проте коли чоловік і дружина захотіли вийти, зробити цього не змогли - двері не відчинялися.

Подружжя почало кликати на допомогу, але ніхто не прийшов.

"Я кричала так гучно, що в мене лопнули капіляри в очах. Або від того, що я перегрілася в сауні. Ми продовжували стукати у двері та кликати на допомогу. У мене всі руки в синцях від того, що я з усіх сил стукала у двері", - пише Христина.

За словами жінки, пара відчула, що починає задихатися.

"Мені вже було складно дихати, і я опустилася на підлогу та намагалася ловити повітря через маленьку щілину, але вже задихалась. Віталік сказав, що він задихається теж і вже не має сил чекати", - згадує вона.

Єдиним виходом у цій ситуації було вибити скляні двері. Коли пара нарешті змогла вибратися, вона пішла до адміністрації, щоб розібратися, як могла скластися така небезпечна ситуація.

Натомість власник почав кричати на гостей за те, що вони вибили двері просто так. Крім того, Віталій почав отримувати погрози просто в готелі: якщо пара хоче прокинутися вранці, повинна заплатити 20 000 гривень.

Пара перерахувала цю суму шантажистам (фото: instagram.com/christinamaryina)

Разом із поліцією Христина та Віталій змогли покинути готель. Правоохоронці дали їм номер таксі, щоб доїхати до Івано-Франківська. Проте шантаж продовжився.

"Коли ми їхали, таксисту почали дзвонити та питати, чи не він забрав двох людей із собакою на "Укрнафті". Таксист дав зрозуміти, що нам краще заплатити їм. Виходить, що хтось із поліції поділився нашими планами з "б*дло готельєрами", - розповідає Христина.

Зрештою пара була змушена переказати вимагачам кошти. Вони також написали заяву в поліцію, проте наразі невідомо, як просувається справа.