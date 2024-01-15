"Ми плакали - наша дитина почула звуки": Дарина з Харківщини отримала слухові апарати від Фонду Ахметова

"Я попросила, щоб Святий Миколай подарував мені слуховий апарат. Це була моя мрія. Я дуже рада, що вона здійснилася", - зізнається дівчинка.

Вже на початку січня Дарину привезли до "Центру слуху" в Харкові, де на неї чекали фахівці, які підібрали дівчинці найоптимальніші слухові апарати.

"Ви знаєте, ми плакали... Наша дитина почула звуки! Це дуже, дуже велика радість. Дякуємо, що врятували нашу внучку", - ділиться бабуся Ольга Миколаївна, не стримуючи емоцій.

Третій ступінь сенсоневральної приглухуватості - порушення, при якому людина не чує й уражено її слуховий нерв, пояснює аудіологиня-слухопротезистка "Центру слуху" Аліна Соловйова.

"Дарині показано двостороннє слухопротезування. Ми видали апарати: дівчинка задоволена, вона чує все, чудово розбирає мову", - передає лікарка.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU