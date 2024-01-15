"Мы плакали - наш ребенок услышал звуки": Дарья из Харьковщины получила слуховые аппараты от Фонда Ахметова

"Я попросила, чтобы Святой Николай подарил мне слуховой аппарат. Это была моя мечта. Я очень рада, что она сбылась", - признается девочка.

Уже в начале января Дарью привезли в "Центр слуха" в Харькове, где ее ждали специалисты, которые подобрали девочке самые оптимальные слуховые аппараты.

"Вы знаете, мы плакали... Наш ребенок услышал звуки! Это очень, очень большая радость. Спасибо, что спасли нашу внучку", - делится бабушка Ольга Николаевна, не сдерживая эмоций.

Третья степень сенсоневральной тугоухости - нарушение, при котором человек не слышит и поражен его слуховой нерв, объясняет аудиологиня-слухопротезистка "Центра слуха" Алина Соловьева.

"Дары показано двустороннее слухопротезирование. Мы издали аппараты: девочка довольна, она слышит все, прекрасно разбирает язык", - передает врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU