"Ми об'єднуємо людей": українські футболісти несуть маячню про дружбу з росіянами (відео)

Близько півроку тому російський блогер Савін зняв випуск з українськими футболістами.

"Ярмоленко і компанія розказували про жахи війни. Савін кивав і підтримував. А потім Савін виїхав з Росії - на Кіпр. І кличе українців", - пише блогер.

І тепер риторика змінилася, Савін каже, сподівається, що колись "чєрєз пакалєнія" росіянин і українець "зможуть сказати одне одному брат".

Савін, автор YouTube-каналу КраСава, у 2021-му році організував ФК з відповідною назвою - "Красава". У травні 2022-го він переїхав з РФ до Кіпру і там набирає інтернаціональну команду з "росіян та українців".

Микола Морозюк, екс-гравець "Динамо" і збірної України

Морозюк, уродженець Червонограду, каже, опинився в команді "Красава", коли виїхав з родиною "через ситуацію в країні" до Туреччини.

Ідея команди Красава - "об'єднувати людей".

Микола каже, що в його бік був хейт від тих, "хто не володіє інформацією".

"Кожна адекватна людина має розуміти, що не всі росіяни (погані. - Ред)... Може, я помиляюсь", - несміливо каже Морозюк, почісуючи лоба.

Тепер він капітан ФК "Красава"...

Микола Цимбал дав інтерв'ю в парі з російським футболістом

Микола Цимбал, уродженець Ужгорода, екс-тренер ФК "Минай", з одноменного села Ужгородського району Закарпаття.

Він спокійно дає інтерв'ю з Олександром Криворучком, російським воротарем. Каже, працюється разом їм "нормально".

Цимбал розповідає, що від близьких хейту через те, що він тренує російську команду, не було. А от ЗМІ, мовляв, писали гучні заголовки. Тренер "Красави" списує це на те, що "ЗМІ аби хайпонути".